Sebastián Rulli da a conocer que su padre sufrió un derrame cerebral

Algo que caracteriza a Sebastián Rulli, más allá de su talento y su innegable atractivo físico, es su temple y entereza a la hora de enfrentar críticas, así como situaciones complicadas. El año pasado, que fue sin duda difícil para todos, el actor supo mantener una actitud positiva mientras sobrellevaba el encierro, de hecho, junto a su pareja, Angelique Boyer, contagió alegría con sus divertidos videos y bailes virales. Ahora, al galán de telenovelas le ha tocado enfrentarse a una situación muy difícil que lo ha afectado de forma muy personal, pues uno de sus seres queridos más cercanos ha sufrido un duro golpe a su salud. Totalmente transparente, el intérprete ha dado a conocer que su padre, Óscar Rulli, sufrió hace unos días un infarto cerebral.

La tarde de ayer, días después de haber celebrado el Año Nuevo junto a su guapa novia, Sebastián compartió en su cuenta de Instagram una selfie en la que se le veía en el interior de un avión, totalmente protegido. “Viajar en nueva modalidad”, fue lo único que escribió, sin dar más detalles sobre su destino. Fue hasta las primeras horas de este miércoles, tras aterrizar, que el actor reveló que se encontraba en España y explicó los motivos que lo habían llevado a cruzar el Atlántico. “Ya estoy en Madrid como pueden ver, con mucho frío, esperando mi vuelo de trasbordo a Málaga, en Andalucía donde vive mi familia”, expresó en el primero de varios videos que subió a sus Stories. “Este no es un viaje de placer, vine porque el primero de enero mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado”, comentó.

La estrella de El Dragón señaló que su papá ya se encuentra en casa, aunque aún tiene un camino por recorrer para recuperarse. “Fueron días muy complicados, hoy por hoy ya está en casa, y tiene que empezar la rehabilitación”, explicó. “Estoy por esa razón, para brindarle todo mi amor, todo mi apoyo y seguir admirándolo como siempre porque es un guerrero que me da el ejemplo de lucha, de perseverancia y yo soy igual que él, así que tengo que estar aquí para apoyarlo”, continuó. Sebastián señaló a su vez que esta situación familiar fue el motivo de que en días recientes estuviera un poco alejando de las redes sociales. “Por eso he estado un poquito ausente, no hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones, pero quería que lo sepan de viva voz y no se saquen de onda, bueno, gracias”, concluyó. Tras dar a conocer esta situación, la estrella de telenovelas compartió algunas fotos y videos de la puesta de sol cerca del mar, lo que dejó entrever que ya se encontraba en la ciudad portuaria de Málaga, donde vive su familia.

El gran amor y admiración hacia su padre

En más de una ocasión Sebastián ha hablado del gran amor que le profesa a su papá. Hace poco más de dos años, los padres del actor viajaron a México para celebrar con él las fiestas decembrinas en las paradisiacas playas del Caribe; entre las publicaciones del intérprete destacó una que acompañó de un sentido mensaje dedicado a su papá: “Mi padre es un gran ejemplo en mi vida, ha empezado de cero varias veces y en situaciones muy complicadas y siempre con una actitud positiva. Para mí eso es un ganador, por eso lo admiro, respeto y adopto siempre esa filosofía”, escribió junto la imagen, indicando que la fotógrafa había sido Angelique.

Tal como Rulli ha dejado ver en sus redes sociales, sus padres son también sus cómplices de aventuras y aunque vivan muy lejos, siempre han aprovechado el tiempo juntos al máximo. “Silvia y Oscar, ¡mis padres! Mi ejemplo, mi guía… Disfrútenlos y díganles cuanto los quieren. O lo que sea necesario. Nunca dejen para mañana lo que pueden hacer hoy”, escribió el actor al compartir una foto junto a sus papás desde Valle de Bravo en enero del año pasado, justamente después de recibir el 2020.

