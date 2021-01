Anahí comparte los resultados negativos a Covid-19 de su familia: ‘La pesadilla pasó’

Después de que el equipo de Manuel Velasco Coello, esposo de Anahí, diera a conocer que el político había dado positivo a Covid-19, las alarmas sobre si, la cantante y sus pequeños hijos se habían contagiado, se encendieron. Para dar certidumbre a sus seguidores, la semanas pasada, la intérprete de Sálvame publicó en Instagram un mensaje en el que aseguraba que los 4 estaban bien, si bien, rompió el silencio sobre esta situación, no dejó claro si el virus la había alcanzado a ella y a sus pequeños. A poco más de una semana de aquella publicación, esta mañana, Anahí tomó nuevamente esta red social para revelar que su familia ha dado negativo a la prueba de antígenos y que están en la espera del test PCR que terminará por confirmarles que están libres del virus.

A través de varias historias, la cantante, publicó un texto en el que, entre otras cosas, agradeció por las muestras de cariño y reconoció, por primera ocasión, que ella también se contagió e, incluso, reveló dónde ocurrió: “¡Hoy vemos la luz! La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones. Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa, en casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y, la que más insistió en que así fuera fui yo, pero, aun así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, se lee en la primera parte de su post.

Anahí continuó dando detalles de cómo fue que enfrentó al Covid-19 y reconoció que tuvo mucho miedo, debido a que, en el caso de su esposo, los síntomas sí se hicieron presentes: “Fui completamente asintomática. Pero desgraciadamente, contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de muchas angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos. Hoy sólo queda dar gracias infinitas a Dios porque estamos bien y pasamos todo esto en casa”, escribió. Tal como lo contó, hace unos días, compartió una foto en la que aparecían sus pequeños felices jugando con los obsequios de les trajeron los Reyes Magos.

Por último, la cantante dedicó unas palabras al personal médico en la primera línea quienes son los verdaderos héroes de esta pandemia. Aunque, por fortuna, en su casa nadie requirió hospitalización, quiso hacer una mención especial, además invitó a sus millones de seguidores a no bajar la guardia y seguir previniendo más contagios: “A todos los doctores, enfermeros/ras y todo el personal de salud que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos, todos el respeto, amor y gratitud. Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena para poner la salud en riesgo. Nada”, finalizó.

Los resultados de la familia

Tras publicar este mensaje, la cantante compartió una foto del momento en el que le estaba realizando la prueba rápida, un test que le hicieron en casa: “Gracias a Dios, todos muy bien. Pruebas. Esperando ya salir negativos en antígeno”, escribió. Minutos después, publicó una foto de las pruebas; la suya, la de su esposo y la de sus pequeños hijos: “Negativos los 4, gracias a Dios”. Aunque el resultó era el que esperaban, la cantante explicó por qué es tan importante esperar el otro test: “Falta PCR, el doctor nos dice que ahí podemos seguir saliendo positivos. Habrá que esperar”, detalló.