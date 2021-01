Ryan Dorsey, exesposo de Naya Rivera, recuerda a la actriz en el que hubiera sido su cumpleaños 34

Los últimos seis meses no han sido los más fáciles para la familia de Naya Rivera, quienes han tenido que aprender a vivir sin la presencia física de la actriz y a mantenerse unidos y fuertes por el bienestar de Josey, el hijo que la protagonista de Glee tuvo con Ryan Dorsey, quien actualmente se encuentra volcado en el cuidado del pequeño, procurando mantener vivo el recuerdo de Naya. Es por eso que en fechas tan significativas, como lo fue el pasado 12 de enero, día en el que la también cantante hubiera cumplido 34 años, el actor ha decidido rendirle un emotivo homenaje a la madre de su hijo, con quien mantuvo una buena relación a pesar de su separación.

A través de su perfil de Instagram, Ryan compartió una conmovedora postal en blanco y negro, en la que aparece Naya en compañía del actor y el pequeño Josey, todos posando de lo más sonrientes y muy unidos. Junto a la imagen, Dorsey escribió unas lindas palabras en memoria de la actriz, lamentando no poder celebrar esta fecha tan especial por primera vez a su lado. “Tan surrealista como real es que te has ido", escribió en la publicación. "Si eso tiene sentido, pero nada de esto todavía tiene sentido... 34. Pude escucharte decir '¡Ah, ahora soy la vieja!' Descansa en paz anciana”, añadió.

Tras la partida de Naya, Ryan Dorsey ha hecho cuanto está en sus manos para hacer menos doloroso el duelo que enfrentan él y su pequeño hijo, procurando que Josey crezca en un entorno en el que la ausencia de su madre le afecte lo menos posible, aunque siempre reservando un lugar muy especial en su memoria. “Ni siquiera puedo imaginar, cómo se sentirían como padres si su hijo pasara por algo así”, reflexionó Dorsey en una publicación en Instagram poco tiempo después de la muerte de Rivera. “(Josey) Es un alma dulce, inteligente y cariñosa que, a la edad de cinco años, tiene que crecer tan rápido sin su madre”. El actor reconoció que esta situación también lo ha afectado, pero está dispuesto a seguir adelante por su pequeño: “Probablemente he perdido poco más de 20 libras, realmente no duermo, estoy triste todos los días, me despierto, me voy a dormir triste todas las noches (…) pienso en la suerte que tengo de tener a mi madre que me ayuda y que está todavía con vida y pienso en cómo él no tendrá la misma oportunidad en el futuro”, comentó realmente consternado por esta situación.

Fue el 8 de julio de 2020 cuando se dio a conocer la desaparición de Naya en el lago Piru. Posteriormente, las autoridades locales encontraron a Josey domido en la embarcación. Desde ese momento se puso en marcha un dispositivo de localización, aunque el cuerpo de la actriz apareció cinco días después. Fue el alguacil Bill Ayub, quien confirmó la muerte de la estrella de Glee por ahogamiento, un suceso que estremeció al mundo del espectáculo y a sus fanáticos, que han permanecido muy pendientes del rumbo legal que ha tomado el caso.

La especial petición de Josey a su padre

El mes pasado, la noticia de la mudanza del viudo de Naya y su hijo, a una casa que compartirían con la hermana de la actriz, provocó revuelo en las redes sociales. Ante los señalamientos, el actor rompió el silencio en un conmovedor video en el que se mostró vulnerable y reconoció que la idea de vivir con su excuñada fue de su hijo quien le hizo la especial petición: “Josey me preguntó si Titi podía vivir con nosotros: ‘Quiero que Titi viva con nosotros para siempre’, porque ahora ella es lo más parecido que tiene a su madre. Necesitaré mucha ayuda como padre soltero”, comentó. Según explicó, decidió grabar esto para detener la ola de especulaciones que se comenzó a generar: “Es realmente triste que este sea el mundo en el que vivimos, donde la gente creció pensando que está bien escupir odio en general, especialmente para hacer declaraciones sobre una familia que está lidiando con una tragedia”, dijo en aquel clip.

