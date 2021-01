Con ilusión, Zuria Vega y Alberto Guerra celebran el cumpleaños de la pequeña Lua La primogénita de la pareja ha cumplido cuatro años y sus papás no podrían estar más emocionados

La vida de Zuria Vega y Alberto Guerra dio un giro muy especial con la llegada de su primera hija, la tierna Lua. Es por eso que todo ha sido fiesta en su hogar este 12 de enero, día en el que la pequeñita cumple cuatro añitos. Como era de esperarse, los orgullosos papás han hecho eco de esta fecha tan importante en sus redes sociales, tal y como suelen hacerlo en los momentos más especiales de su vida familiar, y han dedicado a su primogénita una serie de lindos mensajes en los que han dejado en claro el gran amor que tienen por ella.

Desde las primeras horas del día, la guapa actriz se hizo presente en su perfil de Instagram, donde ha compartido una linda postal de la festejada, en la que se le puede ver muy feliz, con un pastelillo en la mano y una velita con el número cuatro, y usando una tira de princesa. Junto a la imagen, Zuria expresó sus mejores deseos para la pequeñita, dejando ver su lado más maternal y sensible. “Hace cuatro años llegó el mejor regalo de mi vida, mi chiquita Lua. No hay palabras que puedan describir lo que siento por ti mi nena. Te amo y te deseo una vida feliz, llena de magia así́ como tú eres”, compartió. Como era de esperarse, el orgulloso papá no se resistió al ver a Lua lista para celebrar y debajo comentó: “Mi nena grande hermosa”.

Por su lado, Alberto también se celebró el cumpleaños de su pequeña con una emotiva publicación en sus redes sociales, en donde compartió una linda imagen del pasado de su hijita, en la que se le puede ver jugando en una casita y vistiendo un tierno tutu. Como pie de foto, el actor solo escribió el nombre de su hija, acompañándolo de un emoji de corazón y el número cuatro, haciendo referencia a la edad que cumple la pequeña este año. Zuria por supuesto no tardó en reaccionar al post de su marido y debajo comentó: “La verdadera reina del hogar”.

Los fans de ambos actores no han dejado de enviar sus buenos deseos a la pequeñita y sus papás, llenando sus publicaciones de cariñosos mensajes. Entre ellos, ha resaltado el de Marimar Vega, tía de la festejada, quien no ha perdido la oportunidad de celebrar la vida de la pequeña Lua. “La amo, mi unicornio rosa llena de glitter como su tía”, expresó emocionada.

Siete años de amor

Aunque recientemente Zuria y Alberto celebraron su sexto aniversario de bodas, en realidad llevan más de siete años juntos. De hecho, hace apenas unos meses celebraron su séptimo aniversario como pareja y ambos se dedicaron tiernos mensajes para conmemorar esta fecha tan especial. “Años de novios: 7 (justo hoy). Hijos: 2. Meses de cuarentena: 4 y medio. Horas despiertos: Un par. Amor: Absurdamente infinito. Feliz aniversario de manita sudada amor mío”, escribió el guapo actor en su Instagram al compartir una foto en la que se le ve abrazando a la actriz. Ella por su parte comentó: “Feliz aniversario novio mío”. Y en su propia cuenta le dedicó un mensaje más largo, en el que no pudo no mencionar a sus pequeños Lúa y Luka, fruto de su amor. “Esta foto de nuestros hijos representa nuestra relación. De la mano siempre. Amor incondicional y gratitud infinita siento yo por ti”, expresó en su mensaje, reafirmando una vez más el apoyo que los ha convertido en un matrimonio sólido y feliz.

