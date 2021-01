Roberto, hijo de Itatí Cantoral, celebra la graduación de su novia

Gracias a las redes sociales, los fanáticos de Itatí Cantoral se mantienen al tanto de los acontecimientos más relevantes en torno a la familia de la actriz, quien recientemente sorprendió al revelar una especial foto que acaparó toda la atención. En la comentada instantánea, la estrella no solo aparece acompañada de sus hijos, sino también de la novia de uno de ellos, una chica de nombre Zairé Renata, con la que Roberto Miguel, uno de sus gemelos, mantiene un romance desde el año pasado. Lo cierto que a raíz de esta publicación, la guapa joven no ha pasado desapercibida, tanto así que ha vuelto a ser noticia tras dar a conocer algunas postales de su reciente graduación, en la que por supuesto estuvo presente el hijo de la actriz, y a quien incluyó en su más especial dedicatoria.

A través de su cuenta de Instagram, Zairé posó de lo más orgullosa con algunos integrantes de su familia, en un álbum fotográfico en el que no pudo faltar una imagen junto a su novio Roberto, quien aparece de lo más sonriente con un atuendo de camisa color lila y pantalones blancos. Ella, por su lado, lleva un vestido del mismo tono, birrete y una estola con el año 2020 grabado en la misma. “Agradecida con Dios y con todos los que me apoyaron durante mi carrera. Gracias a mi mamá por no dejar que me rindiera y por impulsarme para cumplir este sueño, los amo”, escribió al pie de la publicación en la que ha recibido un sinfín de felicitaciones, entre ellos un “me gusta” nada más y nada menos que de Itatí, con quien a toda luz lleva una linda convivencia.

A lo largo de estos días, también pudimos saber que Zairé y Roberto han mantenido una relación a distancia, pues ella se encontraba estudiando en California, mientras que él reside en la ciudad de Guadalajara, en donde ha hecho su debut como integrante del equipo de futbol de la UDG. Sin embargo, eso no fue ningún impedimento para que el amor entre los jóvenes prosperara, felices de compartir no solo este sentimiento, sino también cada uno de sus triunfos profesionales. Además de todo, el también hijo de Eduardo Santamarina ha mostrado a través de sus redes sociales varias fotos del tiempo que disfruta junto a su novia, a quien ha dedicado románticos mensajes en Instagram.

La primera foto con Zairé

A partir de que este romance fue destapado, las preguntas han surgido en torno a los detalles sobre la historia de amor de los jóvenes, y aunque no hay mucha información al respecto, existen pistas claras que pueden revelar algunos datos del momento en que fueron flechados por Cupido. Así, sabemos que, hace poco más de un año, y exactamente el 7 de enero, Roberto publicó la primera instantánea con Zairé, en la que aparecen los dos disfrutando de una cena, visiblemente inspirados, por lo que decidieron posar para una foto que hoy forma parte del lindo álbum de sus recuerdos. “Aún mejor”, escribió el joven, quien de inmediato recibió la respuesta de su novia en los comentarios de aquella postal. “El mejor día”, dijo ella.

Desde ese entonces, Roberto no ha dejado de mostrar lo mucho que disfruta de esta relación sentimental que al parecer marcha sobre ruedas, pues no solo él le escribe tiernos mensajes a Zairé, ya que ella lo ha hecho de la misma manera, reiterando el gran cariño que le tiene. “365 días con la mejor persona. Es una bendición tenerte. @rober_hernandez9, te amo”, publicó ella, haciendo evidente que tuvieron la dicha de recibir juntos la llegada de este 2021.

