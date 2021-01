Lupita Jones aclara su salida de Televisa y TV Azteca La ex Miss Universo también reveló que estos últimos años su certamen no ha sido 'un negocio' para ella

Si de algo se siente orgullosa Lupita Jones, -además de haber sido la primer Miss Universo mexicana-, es de el gran empeño que ha puesto al impulsar los certámenes de belleza, circunstancias por las cuales se ha sumado a las filas de importantes televisoras a lo largo de todos estos años, como en su momento ocurrió cuando Televisa y TV Azteca decidieron respaldar estos proyectos, primero Nuestra Belleza México y, posteriormente, Mexicana Universal. Tras pasar la página de ese periodo, Jones se ha tomado un tiempo para aclarar cómo se dio su salida de estas dos grandes empresas, asegurado que la situación se planteó siempre en los mejores términos. Lo cierto es que el año que pasó no fue nada sencillo para ella, pues a la par de todos esos cambios, por primera vez se enfrentó a sacar adelante su organización valiéndose de sus propios recursos, algo que finalmente rindió frutos la noche en que coronó a su nueva reina, Andrea Meza, quien próximamente competirá por convertirse en la mujer más bella del mundo.

Con la firmeza que la caracteriza, Lupita reconoció que si bien actualmente la realización del certamen no es un buen negocio para ella, sí lo fue anteriormente, cuando Nuestra Belleza contó con todo el respaldo de Televisa. “Yo recibía un sueldo por parte de Televisa en su momento, y el negocio pues era de la televisora, la comercialización del tiempo aire, de los espacios de publicidad, la venta de la sede, eso generaba un buen negocio. De pronto cuando ya no tienes el respaldo y la oportunidad de comercializar a esa escala pues ya no es tan buen negocio y te lo puedo decir, estos últimos tres años para mí no ha sido negocio para nada, yo no he ganado un peso…”, dijo en entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino.

Tiempo después de su paso por la televisora de San Ángel, Lupita fue invitada a llevar su certamen a TV Azteca, presentando la imagen de un proyecto renovado y que incluso adoptó el nombre de Mexicana Universal, como actualmente se le conoce. Sin embargo, por circunstancias determinadas también abandonó las filas de aquella empresa, trazando un nuevo rumbo para el certamen que hoy cuenta con el apoyo de Imagen Televisión. “Estuve dos años en TV Azteca, donde las cosas no caminaron como debían. Ni con Televisa salí peleada ni con TV Azteca, en su momento pues quedaron las cosas muy en paz, salvo los últimos días que otra vez retomaron esa campaña de odio en mi contra, pero habían quedado las cosas muy en paz…”, aseguró.

Durante la charla, Lupita no dudó en ahondar en los motivos de su salida de Azteca, y de cómo ha hecho a lo largo de este periodo para mantener su certamen como una de las plataformas más importantes de la belleza en México, a pesar de las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar. “Terminamos el contrato anticipadamente porque no nos pusimos de acuerdo, entonces ya me quedé yo sola este año, este año fue mi primer año en donde sin el respaldo de una empresa grande, con mis propios recursos, buscándole a ver cómo sacarlo adelante en plena pandemia, con crisis económica, con tantos problemas encima, lo pude sacar adelante y es como se abren las puertas en Imagen Televisión…”.

El adiós a un año complicado

A pesar de los logros que Lupita consolidó en 2020, se enfrentó a un año un tanto complicado, pues en medio de los movimientos en torno a su organización, se vio envuelta en una polémica, cuando la ex reina de belleza, Sofía Aragón, hizo algunos señalamientos hacia su persona. Tras pasar la página de este episodio, y por el cual tuvo que pedir disculpas, ha revelado qué espera de cada una de sus concursantes, dispuesta a seguir adelante como hasta ahora lo ha hecho. “Yo soy una mujer que es muy recta en todo lo que hace y exige a las jóvenes que participan en esto un comportamiento ejemplar y yo creo que ahí es en donde ha habido esas situaciones en donde pues no están de acuerdo que uno trate de mantenerlas ‘a ver niña, las cosas son así’, y no les gusta, y pues ahí vienen ciertas quejas pero jamás un maltrato, jamás…”, dijo para El minuto que cambió mi destino.

