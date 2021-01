Sharon y Gianluca ahora se apellidan P. Luche, ¡tienes que ver su imitación!

Luego de haber celebrado su primer Año Nuevo como papás, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se han dejado ver más que felices en sus redes sociales. La pareja no deja de conquistar a sus seguidores con sus estilosos posados, tiernas y románticas fotos y divertidos videos. De estos últimos, el más reciente ha causado mucha sensación, especialmente entre el público latino, pues se trata de una divertida imitación de La Familia P. Luche, la exitosa producción de Televisa creada por Eugenio Derbez. La modelo venezolana y el magnate italiano se pusieron en la piel de Federica y Ludovico P. Luche para recrear una escena de esta difuncional y cómica pareja de ficción. Tal parece que la modelo y el empresario son fans del programa mexicano, pues esta no es la primera vez que comparten su versión de estos personajes. En septiembre del año pasado, poco antes del nacimiento de su pequeña Blu Jerusalema, Sharon y Gianluca habían compartido un simpático video en el que también imitaron a los protagonistas de la comedia, el video fue un éxito rotundo e incluso llegó hasta el propio Eugenio, quien no dudó en replicarlo en su propia cuenta de Instagram: “¿Por qué no eres una esposa normal Sharon?”, escribió entonces, haciendo referencia a una de las frases más icónicas de la popular emisión; ¿quieres ver a esta pareja convertida en dos integrantes más de la Familia P. Luche? Haz click en el video.

