Sarah Kohan sobre su relación con el 'Chicharito': 'Mi vida privada no es asunto de ustedes'

Sarah Kohan y Javier ‘Chicharito’ Hernández se encuentran en el centro de la atención debido a los rumores que rodean su matrimonio. Y es que desde el fin de semana pasado, algunos medios de comunicación han dado por hecho la separación de la pareja, a pesar de que ellos se han mantenido muy discretos sobre el tema. Sin embargo, las especulaciones al respecto han sido alimentadas por algunas publicaciones que la australiana ha hecho en las últimas semanas en sus redes y el hecho de que desde hace varios meses, el futbolista ha desaparecido de las redes de la madre de sus dos hijos, además de que no se le vio pasar las fiestas de fin de año juntos. Por supuesto, Sarah no ha podido evitar los cuestionamientos sobre su relación y ante los rumores se ha pronunciado, dejando en claro que siempre defenderá su derecho a la privacidad.

La guapa australiana fue abordada por las cámaras del programa Suelta la Sopa a su salida de un centro comercial de Los Ángeles y como era de esperarse fue cuestionada sobre el estatus de su relación con el delantero del L.A. Galaxy. Sarah, que vestía un look bastante casual, lentes oscuros y un cubrebocas, intentó evitar no dar declaraciones y visiblemente molesta expresó: “¿Pueden dejarme en paz? Gracias”, dejando en claro que no estaba dispuesta a hablar sobre su vida íntima y lo que sucede al interior de ella, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones en sus redes sociales.

Al ser cuestionada nuevamente y con insistencia acerca de los rumores en los que se da por hecho su separación definitiva del ‘Chicharito’, Sarah volvió a pedirle a la reportera que se alejara de ella y antes de subir a su camioneta, volvió a dejar en claro que no daría ninguna declaración al respecto. “Mi vida privada es privada, no es asunto de ustedes”, expresó tajante y visiblemente consternada.

A pesar de que ninguno de los dos ha desmentido o confirmado los rumores, la polémica en torno a su matrimonio sigue creciendo. Y es que hace unas horas, Sarah reveló en sus redes sociales que había dejado Los Ángeles, ciudad donde desde hace unos meses se había instalado al lado del ‘Chicharito’, y se había trasladado a su natal Australia, obviamente en compañía de Noah y Nala, los dos hijos que tuvo con el futbolista tapatío, sin indicar si se trata de una visita casual o de una estadía definitiva.

Las palabras de Sarah que han causado confusión entre sus fans

Hace unas semanas, Sarah Kohan retomó un mensaje a través de sus stories de Instagram, en el que se leía: “La decisión más difícil de tomar es dejar a alguien por quien te esforzaste tanto para que funcionara. Solo puedes hacer tanto para ser compatibles, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. No puedes ser la única sembrando semillas de esperanza en alguien que no toma su conexión en serio. Y no le puedes rogar a nadie para que vea que vales el sacrificio. Déjalos extrañarlo, y déjalos ir. Porque hay alguien allá afuera que podrá ver todo (lo mismo) que tú. Que se esforzará, y que te hará ver por qué no funcionó con nadie más”.

Estas palabras sembraron la duda entre sus seguidores, quienes se han comenzado a preguntar si el mensaje de Sarah tiene algo que ver con la relación que mantiene con el delantero del L.A. Galaxy, a pesar de que en ningún momento mencionó a alguien en específico o una situación en especial. Sin embargo, el ‘Chicharito’ sí habló de ella en un mensaje que compartió en sus redes, a propósito del año nuevo, en el que se refirió a su esposa y madre de sus dos hijos como parte de su equipo.