Adrián Uribe, emocionado ante las primeras lecciones de portugués de su bebita

Ante el duro momento que Adrián Uribe atraviesa, luego del sensible fallecimiento de su papá, el actor se ha refugiado en el amor que tiene por su pequeña hija Emily y en su prometida Thuany Martins, quienes se han convertido en el centro de atención de su vida. A través de sus redes sociales, el también comediante se ha mostrado de lo más emocionado con esta nueva etapa de su vida, pues si bien, ya había experimentado la paternidad con su primer hijo Gael, el vivirla desde la perspectiva de una niña le ha dado un nuevo sentido a todo lo que ya conocía acerca de ser padre. Tal y como lo ha demostrado recientemente a través de su perfil de Instagram, en donde se ha dejado ver de lo más encantado, admirando la belleza de su pequeña, quien a sus escasos dos meses de vida, ya ha comenzado a recibir clases de portugués de parte de Thuany, quien no puede esperar a escuchar a su hijita pronunciar sus primeras palabras en su lengua natal, algo con lo que seguro se sentirá muy orgullosa. Sin embargo, la dosis de ternura no ha terminado con las clases de su mamá, pues la pequeñita se robó el corazón de todos, al responder con sus balbuceos a los estímulos de su mamá, algo con lo que Adrián se mostró sumamente conmovido. Da play al video y sé testigo de este tierno momento.

