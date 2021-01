¡Cómo pasa el tiempo! Alan Tacher celebra el cumpleaños 17 de su hijo Alex

Pareciera que fue ayer cuando Alan Tacher anunciaba con emoción el nacimiento de su tercer hijo, fruto de su primer matrimonio con Silvana Lois. Sin embargo, han pasado ya varios años desde aquel lindo episodio en la vida del presentador y ahora el pequeño Alex se ha convertido en todo un jovencito. Así lo ha hecho saber el carismático presentador de Despierta América, quien este 11 de enero se ha tomado el tiempo para felicitar a su retoño, quien cumple 17 años, mostrando su lado más paternal y sensible al referirse a su ‘cachorro’, una faceta que es muy bien conocida por los seguidores del conductor, quien a menudo suele mostrar detalles de su vida familiar por medio de sus redes sociales.

A través de un lindo álbum fotográfico que publicó en su perfil de Instagram, en el que mostró los momentos más entrañables de la vida de Alex, de los que su padre ha sido testigo en primera fila, Tacher compartió unas amorosas palabras para el cumpleañero, en las que además de expresarle todo su amor, también destacó cada una de las virtudes del jovencito. “Y hoy, hace 17 años, naciste mi pequeño gigante, @alextacherlois, mi cachorro que ya me rebasó en altura, que es un extraordinario ser humano, compasivo, tranquilo y un maravilloso ser humano, bueno, bueno, bueno y de un gran corazón. Te amo hijito espero vivir muchos años para verte cumplir todos tus sueños”, compartió Alan de lo más conmovido.

Emocionado por el gesto de su padre, Alex no ha dudado en hacerle saber a su papá lo mucho que lo quiere, agradeciendo por el detalle que ha tenido con él en este día tan importante y dejando en claro la gran complicidad que existe entre ellos, algo que ha quedado en evidencia en las publicaciones que suele hacer Alan en sus redes sociales, donde se deja ver en su versión más paternal al lado de todos sus hijos. “Gracias pa, te quiero mucho”, expresó debajo de la publicación el festejado, emocionado por el emotivo gesto que ha tenido su papá con él.

Como era de esperarse, los seguidores del presentador han llenado su publicación de palabras de felicitación para el adolescente, destacando entre los mensajes y likes los de algunos de sus compañeros del matutino de Univision, como Karla Martínez, quien no ha dudado en enviar sus mejores deseos al festejado a través de este medio. “Felicidades Ale hermoso! Muchas bendiciones”, expresó la presentadora de origen mexicano.

Un padre completamente entregado

Sin duda alguna, la paternidad es un hombre que se ha entregado por completo a su paternidad, por lo que la relación que tiene con sus cinco hijos, Hannah, Nicole y Alex, frutos de su relación con Silvana Lois, y Michelle y Liam, los pequeños que el presentador tuvo con Cristi Bernal, su actual esposa, es increíble y muy especial, algo que ha quedado por sentado en sus redes sociales, donde suele dar algunos vistazos de lo que sucede al interior de su vida familiar.

De hecho, el presentador asume su faceta de padre con total responsabilidad y amor, algo de lo que en más de una ocasión ha hablado. "Me ha cambiado mucho el hecho de que ya existe una mayor responsabilidad, en el sentido de estar involucrado. Antes le dejabas más la responsabilidad a la mamá y no, ahora hay que despertarse los hombres, hay que estar pendientes, hay que saber cambiar pañales, darles de comer. Ya es una labor de pareja y eso me encanta, eso es lo que ha cambiado mucho", dijo el conductor en 2015, en entrevista con Mezcalent.