¿Son novios? Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor, de 'Bridgerton', hablan de su supuesto romance

Para los fans de una serie o una película no hay nada más emocionante que ver el romance de los protagonistas dejar la ficción y convertirse en realidad. Algo que sin duda ha sucedido con Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor, quienes en las últimas semanas se han convertido en el centro de atención gracias a su participación en la serie de Netflix Bridgerton. Y es que la química entre ambos actores ha sido tal, que muchos de sus fans sueñan con verlos protagonizar un tórrido romance en la vida real, tal y como el que viven sus personajes en la ficción. De hecho, se han comenzado a difundir algunas teorías y rumores que apuntan a que, en efecto, entre Regé y Phoebe existe algo más que mera complicidad profesional, por lo que ambos actores han tenido que salir a aclarar ciertos puntos de todas las especulaciones que se han difundido.

En una reciente entrevista conjunta, ambos actores se refirieron a los rumores de los que han sido blanco tras el estreno de la serie, dejando en claro que nada de esto los afecta y que el romance que el público ha visto en la pantalla se ha quedado en los sets de filmación. "Todo lo que necesitas saber está en cámara. Por eso, lo presentamos tan bonito para ti", dijo Page en tono de broma durante una charla con el programa Access Hollywood. "Todas las chispas salen de los bellos guiones que nos dan, así que creo que el material guionizado de esas chispas es más que suficiente", agregó entre risas, admitiendo que toda esa complicidad que muestran en la pantalla no es más que parte de lo que viene en el guión, aunque esto pueda sonar algo decepcionante.

Por su lado, Phoebe se limitó a confirmar las palabras de su coprotagonista asintiendo con la cabeza, sin perder ni un segundo la sonrisa de su rostro, al tiempo que los entrevistadores aseguraban que se había ruborizado. Lo único cierto de todo esto es que la actuación de ambos artistas ha sido de lo más convincente y que todo lo que se dice en torno a ellos es una consecuencia del gran trabajo que hicieron -en conjunto con el resto de el elenco y la producción-, en Bridgerton, serie de la que ya se espera la segunda parte con ansias, aunque hasta ahora no se tiene claro si será así.

¿Regé-Jean Page será el nuevo Agente 007?

Luego de la visibilidad que ha logrado Regé-Jean gracias Bridgerton -además de su galanura-, han comenzado a surgir algunos rumores que lo posicionan como un fuerte candidato a protagonizar una de las películas del famoso agente secreto, pues gracias a sus raíces británicas y al porte que lo ha hecho tan popular, la idea no suena tan descabellada. Sin embargo, Regé-Jean tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra y sabe que todo lo que se dice en torno a su vida profesional no son más que meras especulaciones, algo con lo que sin duda se siente agradecido. “Creo que aquí debería haber un elemento de traducción cultural: si eres británico y haces algo de cierto renombre que la gente valora positivamente, entonces empiezan a decir la palabra ‘B’ (Bond)”, dijo durante una reciente entrevista con el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon.

“Es como una insignia: obtienes la palabra ‘B’ como medalla al mérito”, agregó el actor agradecido, aclarando que, por ahora, el convertirse en el famoso 007 no es una posibilidad cercana. “Estoy muy, muy contento de tener esa insignia, me alegro de estar en tan maravillosa compañía de personas que la tienen, pero no deja de ser eso, una insignia”.

