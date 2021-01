Lupita Jones: 'Soy una mujer muy recta que exige a las participantes un comportamiento ejemplar'

A lo largo de varios años de trayectoria, Lupita Jones no ha estado exenta de vivir ciertas dificultades. Sin embargo, hoy se siente orgullosa de la entereza con la que ha podido salir adelante. Tan directa como suele ser, la ex Miss Universo habló de cómo hace frente a estas circunstancias y de la manera en que asume las críticas hacia su persona, especialmente tras el reciente capítulo de su desencuentro con la exreina de belleza Sofía Aragón, a quien en meses pasados, -y en un suceso sin precedentes-, dirigió una disculpa tras los comentarios que realizó durante una conferencia. Del mismo modo, la también empresaria comentó sobre el trato que reciben las chicas que suelen integrarse a su reconocido certamen, en donde lo más importante, asegura, siempre ha sido la disciplina, la rectitud y un comportamiento ejemplar.

Sin más rodeos, Lupita reveló que no ha sido sencillo ser la cabeza de un concurso como actualmente lo es Mexicana Universal, pues confiesa que existen varios factores que propician un riesgo latente en todo momento, por lo que debe ser muy cuidadosa al ejecutar sus estrategias. “Manejar un evento como este en donde están involucrados mujeres, belleza, juventud, son factores muy riesgosos y muy peligrosos, porque aparte tengo que cuidar esa imagen alrededor de las críticas que todo el mundo está encima siempre esperando en qué te equivocas…”, dijo a corazón abierto durante una entrevista concedida al periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, para su programa El Minuto que cambió mi destino.

Durante la charla, Lupita fue cuestionada en torno a las versiones que han llegado circular, en las que se habla un mal trato a las concursantes, por lo que de manera firme rechazó esos argumentos, exponiendo cuáles son los requerimientos que rigen su organización. “Yo soy una mujer que es muy recta en todo lo que hace y exige a las jóvenes que participan en esto un comportamiento ejemplar y yo creo que ahí es en donde ha habido esas situaciones en donde pues no están de acuerdo que uno trate de mantenerlas ‘a ver niña, las cosas son así’, y no les gusta, y pues ahí vienen ciertas quejas pero jamás un maltrato, jamás…”, explicó.

Con toda honestidad, Jones también se sinceró sobre lo difícil que ha sido enfrentar las críticas y la postura con la que hoy se dirige, pues asegura que más allá de lo que se diga, callar siempre ha sido una de sus mejores estrategias. “Sí lastiman ciertos comentarios, sobre todo cuando me parecen muy injustos… A mí me ha parecido muy injusta la forma en como se han manejado algunas situaciones, como se ha aprovechado de mi discreción, de la forma como he tratado de manejar las cosas y créeme que en este caso, el hecho de que como digan: ‘El que calla otorga’, créeme que no es así. El hecho que yo calle no quiere decir que estoy aceptando todas las mentiras que se dicen sobre mí…”, reveló.

El episodio con Sofía Aragón

Antes de finalizar, Lupita Jones lamentó que en meses pasados Sofía Aragón, ex Mexicana Universal, lanzara contra ella una serie de señalamientos, por lo que opinó con toda claridad. “Todo está sustentado con recibos, con facturas, con traspaso de banco que están perfectamente identificados. Esa parte de contar las cosas a medias pues deja abierta la posibilidad a que cualquiera invente cualquier cantidad de historias, que eso fue lo que justamente detonó esta situación que me terminó de sacar el tapón y sacar de mis casillas, el hecho de que se pretenda decir que soy una ladrona… En el caso de esta señorita desde el principio se le habló muy claro de cómo estaba la situación, de cómo estaban las cosas… el mantener a una reina de belleza y poderle proveer lo que se necesita… yo no tenía de dónde, yo no tenía recursos porque yo no comercialicé el evento… todo lo hicimos en plena comunicación con ella, ella sabía cada paso que hacíamos…”, comentó.

