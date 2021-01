La hija de Magda Rodríguez sobre el gesto de Galilea en Navidad: ‘No tengo más que palabras de amor y agradecimiento’

Ha pasado poco más de dos meses desde que una desafortunada noticia sacudió el mundo del espectáculo: la partida de Magda Rodríguez. Colegas y amigos lamentaron profundamente el repentino fallecimiento de la productora, pero sin duda esta pérdida fue especialmente dura para su hija, Andrea Escalona. Desde el primer momento, la joven conductora estuvo cobijada por el cariño de su familia, amigos y colegas, entre ellos Galilea Montijo. En diciembre pasado, en medio de las festividades, la estrella de Hoy le abrió a su compañera las puertas de su casa para recibirla junto a su familia, un gesto que la también cantante ha agradecido con el corazón.

La herida está muy lejos de cerrar, pero Andrea se ha esforzado para seguir adelante sin la presencia física de su mamá. La conductora reconoció que conforme se acercaban las fiestas decembrinas, ella estaba temerosa, pues se trataba de la primera ocasión en que no estaría con sus madres en esas fechas. “Tenía muchísimo miedo, y la verdad es que no quería que fuera Navidad”, admitió la presentadora en un encuentro con la prensa retomado por el programa De Primera Mano. Sin embargo, en medio de esta dura situación contó siempre con el apoyo de sus amigos y colegas, con quienes a mediados de diciembre disfrutó de una inolvidable reunión navideña en la casa de Andrea Legarreta.

Por su parte, Galilea Montijo también expresó su apoyo y cariño a su compañera, tanto que decidió invitarla a pasar la Noche Buena con ella y con su esposo Fernando Reina y su pequeño Mateo. Andy, su tía Andrea Rodríguez y las hijas de ésta, viajaron a Acapulco para celebrar esta importante fecha rodeadas de amor y amistad sincera, algo que seguramente atesorarán siempre. “Gali se ha portado increíble, yo no tengo palabras, más que amor y agradecimiento para Galilea Montijo”, contó Escalona. “Gali nos apoyó mucho, nos fuimos con ella a Acapulco nos recibió muy bien con su familia estuvo muy bien… Muy padre”, recordó. Además de la Navidad, Escalona celebró el Año Nuevo en Acapulco, ocasión en la que además estuvieron presentes los hijos mayores de Fernando, Raúl El Negro Araiza y sus hijas, Roberta y Camila.

Siente con ella la presencia de su mamá

Tras el sensible fallecimiento de Magda, Andrea tomó la noble decisión de vender los objetos personales de su mamá con el fin de recabar fondos para apoyar a una organización benéfica, pero esta tarea aún no acaba. “Todavía hay muchas cosas, Magda era muy acumuladora, todavía tengo un par de cosas que igual me gustaría ver si se hace una segunda parte de este Magdaton”, explicó la conductora, detallando que considera la posibilidad de destinar los fondos a una fundación que ayude a los niños con cáncer, pues su mamá gustaba de ayudar a esta causa. No obstante, reconoció que algunos artículos ha querido guardarlos para ella, como una forma de llevar con ella siempre algo de su madre. “Creo que ya me visto más de Magda que de mí misma”, comentó.

Si bien Andrea está aprendiendo a vivir sin la presencia física de su mamá, en su corazón tiene claro que ella sigue a su lado, pues contó que ha vivido algunas experiencias que la han convencido de ello. “Magda se me presenta a mí constantemente en diferentes manifestaciones, ayer estábamos partiendo una rosca de Reyes y había una vela, y luego se bajaba así, y luego se subía, y empezaba a hablar con ella…”, contó, explicando lo que considera fue una interacción con su madre. “Es increíble cómo ellos desde donde estén como que quieren seguir mandando mensajes, yo la extraño mucho y como que la escucho todo el tiempo… “Sé que está conmigo, y con eso estoy tranquila”, aseguró.

