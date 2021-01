¡Felices 50! Ana Bárbara recibe la sorpresa más especial de parte de sus hijos en su cumpleaños

Para Ana Bárbara, cada 10 de enero es un día de fiesta. Y es que es en esta fecha cuando la guapa cantante celebra su cumpleaños. Sin embargo, este año ha sido doblemente especial, pues la intérprete llega a los 50 años en uno de sus mejores momentos, rodeada del amor de su familia y especialmente de sus hijos, quienes sin duda son una parte fundamental de la vida de la artista. Como era de esperarse Ana Bárbara ha comenzado a recibir un sinfín de sorpresas de parte de sus seres queridos, siendo el emotivo video que sus pequeños han preparado, el detalle más especial que ha recibido la cantante en su cumpleaños.

En el clip, que Ana Bárbara ha compartido en su perfil de Instagram, aparecen todos los miembros del círculo más cercano de la cantante, incluidos cinco de sus seis hijos, así como los padres y hermanos de la cumpleañera. El video lo abre doña Lourdes, madre de la intérprete de Bandido, haciendo gala de la linda personalidad de su familia y deseando lo mejor para su famosa hija. “Hace unos cuantos inviernos, llegó a este mundo una niña maravillosa, una estrella con luz propia… Nació con sus pestañotas y sus caireles, y en vez de llorar cantó, la verdad”, recordó la señora, antes de interpretar una linda canción para su hija.

A ella le siguieron sus tres hijos biológicos, Emiliano, José María y Jerónimo, quienes expresaron las palabras más hermosas para su progenitora. “Feliz cumpleaños mami, te amo. Ya son 50 años de no rajarte y no rajarte. Eres la más ching*** y espero que te la pases muy padre en este día tan especial, aunque no pudimos estar juntos en esta ocasión, pero te amo”, expresó Emiliano. Por su parte, José María expresó: “Hola, mamá hermosa querida. Te amo mucho, demasiado y virtualmente vengo a felicitarte en tus 50 años… Te amo y estoy muy agradecido con la vida de que me puso a ti de mamá, que eres una mamá muy buena y una muy buena trabajadora. Y sé que no me he portado tan bien, pero quiero portarme bien y cambiar este año para darte ese regalo de cumpleaños. Te amo mucho”, expresó el pequeño de 14 años. Finalmente, el menor de sus hijos, Jerónimo, dijo: “Gracias por ser parte de mi vida y por todos los sacrificios que haces por mí. Solo quiero que sepas que te amo y que siempre, cuando necesites ayuda, aquí voy a estar por ti para ayudarte…”, concluyó el jovencito con una tierna declaración de amor para su mamá.

Las emotivas felicitaciones de María y José Emilio

Como bien se sabe, Ana Bárbara es una mujer con un corazón enorme, en el que siempre habrá amor para dar. Es por eso que tras la lamentable partida de Mariana Levy y por cuestiones del destino, la cantante decidió acoger a los hijos de la actriz como su fueran propios, algo que sin duda hasta el día de hoy agradecen con todo su ser y que a colación de su cumpleaños le han hecho saber. “Te quiero agradecer por todo lo que has hecho por mí… Gracias por ser mi mamá y también te quería contar que la canción Ángel a mí me pega mucho, porque realmente te la dedico a ti, porque tú eres mi ángel, no solo en las navidades, sino siempre. Siempre has estado para mi en lo que sea, como mamá, como amiga, como consejera, en lo que necesite… y siempre voy a estar agradecido contigo y con la vida por haberte puesto en mi camino. Realmente no existe mejor mamá que tú…”, expresó conmovido José Emilio.

Por su lado, María Levy dejó en claro el gran amor que tiene por Ana Bárbara, resaltando la gran complicidad que existe entre ellos. “¡Maye mía de mi alma, tan amada! Feliz cumpleaños a ti, Maye, qué emoción. Quiero que sepas lo mucho que te amo, lo importante que eres para mí, lo agradecida que estoy con la vida y el universo por hacernos coincidir y por darme la dicha y la bendición de que seas mi Maye. Gracias por existir, eres una inspiración, una gran maestra, eres mágica, una gran compañera, amiga, confidente y estoy más que agradecida de ser parte de ti, de tu vida, de acompañarte en este camino, hoy, siempre y para siempre, mereces lo mejor y que sea otro año juntas, lleno de bendiciones y tranquilidad…”, expresó emocionada la guapa joven.

