Galilea Montijo impacta con su posado más sexy desde la alberca

Sin duda alguna, Galilea Montijo ha hecho del tie dye su sello particular. No en vano se ha dejado ver en más de una ocasión, luciendo increíbles looks inspirados en esta tendencia, ya sea en atuendos casuales o un poco más formales, siempre encontrando el efecto ideal para lucir espectacular. Así lo ha demostrado en su más reciente aparición en redes sociales, en donde se ha dejado ver de lo más guapa, posando en bikini desde una alberca y luciendo super sexy, apropiándose de una vez por todas de esta tendencia multicolor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En la imagen, que la presentadora del programa Hoy compartió a través de su perfil de Instagram, Galilea aparece de lo más sensual, presumiendo su atlética figura en un bikini de estampados tie dye en tonos amarillos, rosas y naranjas, advirtiendo así la próxima llegada de la primavera. Además, la también modelo complementó su look con un gorro tipo pescador en el mismo estilo de estampado y unos collares con dijes dorados.

Como era de esperarse, los fans de la tapatía no han tardado en reaccionar a su sexy postal, aplaudiendo su belleza y elogiando la figura de la guapa presentadora de 47 años, producto de horas de gimnasio, una alimentación muy balanceada y de la perseverancia que siempre ha caracterizado a la también actriz. Entre los mensajes de sus seguidores, destacó el de su amiga y comadre Inés Gómez Mont, quien no dudó en elogiar la belleza de la presentadora de Hoy, dedicándole unas cariñosas palabras que sin duda le hicieron el día a Galilea. “Pareces quinceañera”, expresó Gómez Mont debajo de la postal de su amiga, provocando el respaldo de algunos de los fans de la presentadora, quienes han secundado el comentario de Inés, aplaudiendo el excelente físico que Montijo posee.

VER GALERÍA

Hace unos meses, Galilea se dejó ver en sus redes sociales presumiendo su increíble abdomen plano, justo después de haber terminado su rutina de ejercicios. En aquella ocasión, la conductora reveló el secreto detrás de su envidiable figura. Sorpresivamente, la presentadora de Hoy confeso que para mantenerse en forma, no es necesario pasar hambre o dejar de comer lo que más te gusta. “Sí, 47 orgullosos años, sin morir de hambre, ¿disciplina?, sí, pero ahí vamos”, reveló orgullosa junto a su fotografía, lo que incluso provocó el piropo más cariñoso de su marido, Fernando Reina. “¡Estás mejor que nunca!”, expresó el empresario.

2021 con nuevos propósitos

Visiblemente animada, la tapatía también revelo parte de los propósitos que este 2021 buscará cumplir, luego a de atravesar por un periodo de constantes cambios y de profundas reflexiones a nivel personal. “Tratar de estar bien en salud, hacer mucho ejercicio. Lo que siempre uno hace y no termina haciendo…”, dijo con su característico sentido del humor, para luego compartir brevemente sus impresiones por la nueva etapa del programa Hoy, que de manera oficial fue anunciada este 4 de diciembre. “Gracias a Dios, trabajando con nueva casa, nueva escenografía y nuevo conductor, muy contentos… cambios, lo que vimos, van a haber muchos juegos, nuevas secciones, entran nuevos reporteros y haciendo nuestro trabajo con todo nuestro cariño para sacar Hoy adelante…”, aseguró Galilea, quien entre otras cosas se dijo feliz de que Arath de la Torre se incorpore a la gran familia del matutino.

VER GALERÍA