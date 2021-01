Yadhira Carrillo habla de cómo ha pasado su marido las fiestas de fin de año

Luego de las fiestas de fin de año y manteniéndose firme ante la decisión de seguir apoyando a Juan Collado durante todo su proceso legal, Yadhira Carrillo ha vuelto a sus habituales visitas al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde el abogado se encuentra detenido, para platicar con su marido y mostrarle su apoyo incondicional y la confianza que ella tiene puesta en que su caso se resolverá pronto y de la mejor manera, apelando siempre a su inocencia. Ha sido durante su más reciente visita a la prisión, que la actriz ha compartido algunos detalles sobre cómo se encuentra Collado actualmente y tras haber pasado por segundo año la temporada de fiestas en prisión, así como de la forma en la que vivió estas fechas tan distintas para todos.

Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado y siempre dispuesta a hablar del gran amor que tiene por Juan, Yadhira reveló que el abogado se ha fortalecido gracias al amor de su familia y a su fe, pues se ha mantenido en constante oración en medio de la adversidad. “Él permanece muchas horas en oración, él es muy religioso desde toda su vida. Permanece muchas en oración y eso lo ha hecho fuerte, eso y la compañía de la familia es lo que lo ha tenido en paz”, expresó la guapa actriz a los micrófonos de Ventaneando a su llegada al Reclusorio, aludiendo al apodo y la fama a la que según Yadhira se ha hecho acreedor su esposo al interior de la cárcel, debido a su devoción. “Así es, dicen que es la iglesia ahí donde está él, pasamos por ahí con el Padre Collado, está en misa”, comentó la actriz.

Yadhira se mostró firme a la hora de hablar del proceso de su marido, pues se dijo confiada en que todo se resolverá de forma favorable para Juan, por lo que no pierde la esperanza de que será muy pronto cuando el abogado pueda dejar la cárcel y reunirse con ella en el hogar que juntos han formado, defendiendo siempre la inocencia de Collado. “Amén, así debe de ser, tenemos plena confianza en la justicia de México y en Dios. Sobre todo, porque Juan es una persona inocente, partiendo de ahí”, compartió.

En la misma entrevista, Yadhira se refirió a su esperado y posible regreso a la televisión, específicamente a las telenovelas. Y aunque la misma actriz no descarta el poder hacerlo nuevamente, hasta el momento no lo tiene completado dentro de sus planes más próximos. “Probablemente, no sabemos, si se da con mucho gusto. Sería muy lindo para mí, es algo que no descarto ni descartaré nunca porque es parte de mi vida, sería terapéutico por supuesto. Pensar en otras cosas, hacer otras cosas, de repente este tema y estar sola en casa es cansado para cualquier ser humano”, dijo, convencida de que por ahora su prioridad es el mantenerse al lado de su marido y apoyarlo ante cualquier circunstancia.

Con la esperanza siempre encendida

Recordemos que hace unos meses, la misma Yadhira abrió las puertas de su casa al programa Despierta América, asegurando que ha decidido cerrar, en señal de duelo, algunos espacios de su casa en donde solía pasar tiempo al lado de su marido, como la sala y el comedor, a la espera del regreso de Juan Collado para reabrirlos. “No me siento desprotegida porque él siempre está en cada espacio de esta casa. Tengo cerrado el comedor, tengo cerrada la sala principal… Cuando él venga se abre como siempre, como siempre estaba, por supuesto. Ahorita la casa para mí es un luto, pero va a ser un luto que, si Dios nos permite, podremos abrir…”, dijo al matutino de Univision, sin perder las esperanzas de ver próximamente a Juan entrar de nuevo por la puerta de su hogar.

