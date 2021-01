Eduardo Capetillo, de luto por el sensible fallecimiento de su hermano El actor confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde se mostró de lo más conmovido al hablar del torero

Con los sentimientos a flor de piel y visiblemente consternado, Eduardo Capetillo ha confirmado el sensible fallecimiento de su hermano, el torero Carlos Arruza Vázquez, a los 67 años. Desde los hermosos jardines de su rancho en el Estado de México, el actor lanzó un emotivo mensaje de despedida para su querido hermano, lamentando su partida y reflexionando acerca del duelo por el que atraviesa, una enseñanza que también ha querido compartir con todos sus seguidores, a quienes ha agradecido por las muestras de cariño hacia él y su familia, en medio de este momento de profundo dolor.

Fue a través de su perfil de Instagram donde el cantante se pronunció al respecto, por medio de un video en el que además de confirmar la triste noticia, recordó a su hermano a través de emotivas fotografías del pasado, con las que repasó algunos de los momentos más entrañables de su vida personal y profesional. "Mi querido hermano Carlos hace tres días dejó de estar con nosotros en un plano físico. Pero mi hermano no se fue, mi hermano está aquí (en el corazón), conmigo y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos en mis recuerdos, en mi amor, en mi dulzura", expresó Capetillo en su video visiblemente consternado.

El patriarca del clan Capetillo-Gaytán agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tras darse a conocer la noticia, en medio de momento de dolor que atraviesa y en el que ha aprendido a procesar sus más profundos sentimientos, algo de lo que ha hablado en diversas ocasiones a través de las conferencias que ha impartido. “Este proceso de vida es un proceso que se conoce como un duelo, lo que yo hago es ir al centro del núcleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas cualquiera que sea; si hay que llorar, hay que llorar si hay que anhelar, hay que anhelar, si hay que reprochar, hay que reprochar, pero siempre controlando las emociones”.

Finalmente, Eduardo cerró su mensaje con unas hermosas palabras para el torero, mostrando su lado más vulnerable y sensible, prometiendo mantener vivo su recuerdo. "Querido hermano Carlos, descansa en paz, te amo con todo mi corazón, te respeto con todo mi cariño y ya te amolaste cuate, porque aquí vas a estar todo el tiempo", dijo conmovido. Los seguidores de Eduardo han enviado sus condolencias al actor y su familia, mostrando su solidaridad en estos momentos. A ellos se han unido las hijas de Capetillo, Alejandra y Paula, también han recordado a su tío en sus respectivas redes sociales, donde han compartido algunas fotografías del torero y han replicado el mensaje de su padre, mostrando su apoyo al líder de su familia y solidarizándose con el momento tan sensible por el que atraviesa.

Un hombre sensible y de familia

En los últimos meses Eduardo se ha dejado ver en sus redes sociales acompañado de Biby y sus hijos, participando en videos con ellos y protagonizando los propios para compartir sus reflexiones, una faceta que ha gustado mucho a sus seguidores y que agradecen por la sinceridad con la que suele mostrarse, algo que ha podido experimentar debido a los meses de confinamiento, mismos que le han servido para reconectar con su lado más humano y paternal. “La pandemia me ha hecho valorar muchísimas cosas que no valorábamos, que ya dábamos por sentado, la pandemia me ha hecho ver el sufrimiento de muchas otras personas, que es mucho mayor al que yo podría tener”, contó el cantante en entrevista para el programa Despierta América, reconociendo que hoy por hoy se siente feliz y agradecido por todo lo que tiene en la vida.