Emocionada, Sarah Kohan celebra el tercer cumplemés de su pequeña Nala

Ajena a todo lo que se dice en torno a su relación con Javier ‘Chicharito’ Hernández y tras el revuelo causado con sus mensajes de hace unas semanas, Sarah Kohan ha tomado sus redes sociales para celebrar por todo lo alto que la pequeña Nala, su segunda hija, ha cumplido sus primeros tres meses de vida, un acontecimiento que no podía dejar pasar desapercibido y que al igual que lo hizo con los primeros 12 meses de vida de Noah, su primogénito, ha querido compartir con todos sus seguidores la alegría por este día tan especial.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la guapa australiana compartió una tierna postal, en la que aparecen madre e hija, posando detrás de un delicioso pastelillo con tres velitas encendidas y en un momento por demás especial, pues a la orgullosa mamá se le puede ver abrazada a su bebé y besando tiernamente su mejilla, mientras que la pequeña festejada mira fijamente a la cámara y de lo más atenta a todo lo que sucede a su alrededor. “Mi bebita cumple tres meses”, compartió Kohan junto a la fotografía, haciendo referencia que fue el pasado 7 de enero la fecha exacta del cumplemés de Nala.

Como era de esperarse, los seguidores de Sarah han llenado de tiernos mensajes la publicación, enviando sus buenos deseos para la pequeñita, su hermanito y a la tierna mamá, además de menasjes en los que no han dejado de resaltar lo grande y linda que está Nala a sus tres meses de nacida. Entre los miles de mensajes y likes, ha llamado la atención el del ‘Chicharito’, quien lleva varios meses desaparecido de las redes sociales de su esposa, lo que incluso ha llamado la atención de algunos de sus seguidores, pues ni durante las pasadas fiestas de fin de año se dejaron ver juntos y en familia, como suelen hacerlo en las fechas importantes.

Las palabras de Sarah que han causado confusión entre sus fans

Hace unas semanas, Sarah Kohan retomó un mensaje a través de sus stories de Instagram, en el que se leía: “La decisión más difícil de tomar es dejar a alguien por quien te esforzaste tanto para que funcionara. Solo puedes hacer tanto para ser compatibles, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. No puedes ser la única sembrando semillas de esperanza en alguien que no toma su conexión en serio. Y no le puedes rogar a nadie para que vea que vales el sacrificio. Déjalos extrañarlo, y déjalos ir. Porque hay alguien allá afuera que podrá ver todo (lo mismo) que tú. Que se esforzará, y que te hará ver por qué no funcionó con nadie más”.

Estas palabras sembraron la duda entre sus seguidores, quienes se han comenzado a preguntar si el mensaje de Sarah tiene algo que ver con la relación que mantiene con el delantero del LA Galaxy, a pesar de que en ningún momento se refirió a alguien en específico o una situación en especial. Sin embargo, el ‘Chicharito’ sí habló de ella en un mensaje que compartió en sus redes, a propósito del año nuevo, en el que se refirió a su esposa y madre de sus dos hijos como parte de su equipo.

