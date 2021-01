Irina Baeva afirma que su relación con Gabriel Soto está en un gran momento: ‘Es la persona a quien amo’

La historia de amor de Gabriel Soto e Irina Baeva sigue sumando páginas, pues los sentimientos que los unen son cada vez más fuertes. La pareja ha sorteado con éxito todas las pruebas, desde el confinamiento debido a la pandemia, hasta el viaje de la actriz a Nueva York, el cual los mantuvo separados por un tiempo, pero cerca en el corazón. Estos famosos han sabido mantenerse ajenos a los rumores y especulaciones, concentrándose en sus respectivas carreras y en crecer su relación. Luego de haber celebrado las fiestas de fin de año con el galán de telenovelas y su familia, la intérprete rusa no tiene más que palabras de cariño hacia él, pues ha asegurado que ambos viven un gran momento juntos y siguen tan enamorados como el primer día.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A sus 28 años Irina ha mostrado gran madurez en su forma de conducirse ante las críticas de las que ha sido objeto por cuestiones de su vida personal. “Creo que lo importante es tener los pies en la tierra y saber muy bien qué tipo de persona eres, quien eres en realidad”, comentó en entrevista para Publimetro. “Lo que esté pasando alrededor siempre va a pasar, la gente va a hablar, decir o suceder un montón de cosas”, continuó, sin mencionar ninguna circunstancia en particular, pero dejando claro que los rumores y especulaciones la tienen sin cuidado. “Si eres firme en lo que eres, agradecido con las oportunidades que tienes, no tiene por qué afectar todo lo que está pasando alrededor. Estoy agradecida con todos los aprendizajes que a mí me han llegado este año y en los años pasados”, aseguró la guapa actriz.

VER GALERÍA

Al ser cuestionada sobre Gabriel, Irina no pudo más que deshacerse en halagos y agradecer por todo lo que ha vivido a su lado, además aseguró que su relación está en su mejor momento. “Es mi pareja, es la persona a quien amo, estamos muy contentos”, aseguró. “Creo que vamos a seguir creciendo como pareja, las cosas van muy bien, estamos muy tranquilos y contentos apoyándonos uno al otro”, continuó. Además del gran amor que la une a él, la actriz confesó que existen una profunda admiración hacia el actor como persona. “Representa ese hombre que tengo a mi lado, al cual admiro, amo y respeto por sus cualidades como ser humano, al cual le aprendo todos los días… Más que nada eso”, comentó.

VER GALERÍA

Si bien la guapa intérprete de origen ruso está consciente de las implicaciones de ser una figura pública, confesó que existen algunos aspectos de ser famosa que no le encantan. “¿Cuál fama?… Después de toda la polémica…”, comentó con buen humor. “Fíjate que no le diría fama, más bien a eso se le llama infamia. Eso que la gente te empieza a ubicar por las cosas que son de tu vida privada y no por el trabajo, eso no me gusta”, reconoció. “Quiero disfrutar de mi vida privada en paz y en calma, definitivamente no me emociona sobresalir con escándalos, si lo pudiera cambiar, lo cambiaría sin pensarlo dos veces”, aseguró.

Sus planes a futuro junto a Gabriel

Hace algunas semanas, antes de los festejos de Navidad, Irina hizo un balance sobre los primeros meses de confinamiento, asegurando que este tiempo les ayudó a ella y a Gabriel a afianzar aún más su relación, además de que se convirtieron en una buena oportunidad para que el actor conviviera con la familia de ella. “Entonces el convivir 24/7 nosotros que no tenemos tiempo de estar juntos, fue algo bonito, y creo que Gabriel y yo en eso aprendemos mucho el uno del otro, y esta convivencia también te enseña, y nosotros nunca tuvimos problema como de ‘ya estoy harto, ya estoy harta’ para nada”, aseguró entonces en entrevista para De Primera Mano. Cuestionada sobre sus planes con el galán, la intérprete señaló que tanto ella como Gabriel no descartan la idea de convertirse en marido y mujer, pero señaló que no tienen ninguna prisa al respecto. “Finalmente es una decisión en pareja, y si se da en algún momento, padrísimo si no se da, pues no pasa nada”, comentó, antes explicar qué es lo que para ellos es más importante en estos momentos. “Creo que aquí lo bonito es que haya amor, es que haya comprensión, que haya apoyo mutuo y que podamos seguir creciendo como pareja, ya sea que exista un matrimonio, o no exista un matrimonio de por medio”, continuó. “Creo que el matrimonio, más que nada como siempre lo decimos nosotros, es de corazón más que de un papel”, concluyó.

VER GALERÍA