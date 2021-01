La foto de Pati Chapoy y Atala Sarmiento que ha revolucionado las redes

Encabezado por Pati Chapoy, Ventaneando se ha mantenido en el gusto del público durante casi 25 años. A lo largo de este tiempo han desfilado por el foro de TV Azteca diversos conductores que han aportado su carisma y empeño al programa. Uno de los cambios más comentados en el talento de esta producción se dio hace casi tres años con la salida de Atala Sarmiento. La periodista y presentadora se despidió luego de casi 14 años siendo parte de la barra titular de conductores, lo cual dio mucho de qué hablar en su momento. Tras su salida, se dio un intercambio de declaraciones entre ella, Pati y algunos de sus compañeros, pues se hijo que algunos roces habían motivado su partida del show. El tiempo ha pasado, y ahora que el aniversario de Ventaneando está a la vuelta de la esquina, Pati ha querido compartir una nostálgica junto a la rubia, la cual no ha pasado inadvertida.

Además de ser todo un referente en el periodismo de espectáculo en México, Pati Chapoy se ha convertido además en toda una celebridad en las redes sociales. Tan sólo en Instagram, la conductora cuenta con más de 190 mil seguidores, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones. La estrella de TV Azteca suele compartir fotos y videos de lo más variados, desde sus posados en el foro del programa y videos virales, hasta uno que otro guiño a su vida familiar. Pero uno de sus recientes posts llamó especialmente la atención, pues hizo honor a la famosa frase inspirada en un éxito de José José: ‘ya lo pasado, pasado’. Y es que, de lo más espontánea, la titular de Ventaneando compartió uno foto en la que se le ve posando ni más ni menos que junto a Atala Sarmiento, pero ¿cuál fue la razón?

Pati y toda la producción se encuentran alistando los festejos por el aniversario del programa de espectáculos, pues el próximo 22 de enero se cumplirán 25 años de su primera transmisión. Como parte de esta celebración, TV Azteca ha transmitido unos promocionales conmemorativos, en los que, por cierto, la experimentada periodista ha sorprendido con sus originales pasos de baile. De este modo, con el fin recordar algunos de los momentos vividos en la emisión, la titular compartió una nostálgica postal junto a Atala, Daniel Bisogno y Pedro Sola. “25 años y contando”, escribió la comunicadora a modo de hashtag, sin agregar más detalles sobre la instantánea, hace cuánto fue tomada ni donde, aunque el paisaje a sus espaldas no dejó lugar a dudas de que se encontraban en alguna playa. Lo que quedó más que claro con la imagen, es que en aquel entonces existía una magnífica relación entre ambas periodistas, pues se les puede ver abrazadas y muy sonrientes en medio de sus compañeros.

La comentada salida de Atala de Ventaneando

En marzo de 2018 se dio a conocer la salida Atala de Ventaneando, noticia que estuvo acompañada de rumores en torno a los motivos de esta decisión. Ante esta situación, Pati señaló que este movimiento en el programa había sido por decisión de la misma conductora. “Tomó la decisión, renunció y se fue…”, contó la comunicadora en entrevista con Álvaro Cueva para La Saga en septiembre de ese mismo año. “Después de que renunció, tres semanas después me mandó un mail informándome. Yo me enteré de su renuncia por uno de mis jefes, me habló por teléfono y me dijo: ‘Pati, te informo que renunció Atala Sarmiento, quería aumento de sueldo, se le dijo que no porque ella quería aumento de sueldo se le iba a dar…’”, relató entonces.

La titular de Ventaneando aseguró que desconocía cuáles eran los planes de Atala, quien, tras su salida de TV Azteca, probó suerte en Televisa, integrándose al programa Intrusos, aunque este programa salió del aire en junio de 2019. “Yo nunca me enteré de que estaba buscando por otro lado, qué cosa, nunca me enteré…”, comentó Pati. A su vez, expresó su posición hacia la ex integrante de su emisión, haciéndole llegar un mensaje positivo. “Le deseo que le vaya muy bien, supongo que va a rehacerse profesionalmente muy pronto. Pero bueno, ella decidió irse y así me enteré”, señaló.

