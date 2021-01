'El Negro' Araiza y su novia celebran un año de su primera cita romántica: 'Sigue confiando mí'

El tiempo pasa y la relación de Raúl El Negro Araiza y María Amelia Aguilar se hace más fuerte. La pareja celebró hace poco su primer Año Nuevo juntos, ocasión en la que la que además estuvieron presentes Roberta y Camila, las hijas del conductor, con quien ella lleva una excelente relación. La psicóloga, quien en el pasado ha hablado de cómo su amistad con el presentador de Hoy evolucionó hasta convertirse en un sólido noviazgo, ha sido la primera en recordar cómo fue aquel día en el que acudieron a su primera cita romántica y el también actor no ha tardado en reaccionar, aprovechando para expresar el gran amor que lo une a ella.

Desde temprano, María Amelia tomó su cuenta de Instagram para recordar aquel momento en el que ella y El Negro decidieron que su relación de amigos tomara otro rumbo. "Hace un año me dijiste: Vamos... ¡confía! Y fuimos a comer por primera vez", escribió la especialista al compartir una foto en la que se le ve feliz posando junto al conductor. El presentador de Hoy no tardó en retomar el post de su novia en su propia cuenta, y agregó en la descripción: "Sigue confiando mi bella doc, ¡vamos por más!", escribió, agregando además algunos emojis en forma de corazón.

Con este entrañable recuerdo, al parecer la pareja ha querido arrancar los festejos por su primer aniversario de novios, el cual será en unos cuantas días. El pasado 14 de julio, El Negro y María Amelia celebraron por todo lo alto sus primeros sesis meses de relación. "Gracias por estos 6 meses llenos de aventuras, complicidad y risas... ¡Pero sobre todo amor!", escribió entonces el presentador al compartir una foto junto a su guapa novia. "Gracias por estar en mi vida y hacerla más feliz y con cada día más amor", escribió por su parte la especialista. Pero además de las sinceras palabras, la ocasión estuvo acompañada por un inolvidable festejo que fue inmortalizado por las cámaras de Hoy.

Su historia de amor

El año pasado, María Amelia habló abiertamente sobre su relación con El Negro y contó cómo fue que una amistad evolucionó para convertirse en el feliz noviazgo que es ahora.. “Partimos de una amistad padrísima, empezamos a salir en enero, y ha sido increíble la transición a una relación formal; el sello de ser amigos es muy padre, porque no hay sorpresas”, contó en mayo en entrevista para TVyNovelas. “Yo pensé que en algún momento Raúl iba a querer salir con chavitas, actrices o modelos, y no con una mujer como yo, que tiene una vida hecha, completamente resuelta en todos los sentidos”, dijo sincera la especialista, comentando que desde hace tiempo está divorciada y que es mamá de “hijos grandes”.

Y aunque hoy está plena en su relación con El Negro, María Amelia confesó que en un principio sintió miedo por el hecho de relacionarse con una figura pública. “Sí me lo cuestioné por lo mismo, porque mi familia y yo no somos figuras públicas… Y pues de alguna manera sí me sacudió mucho, porque ahora de pronto yo soy la novia y todo el mundo me conoce por mi nombre”, explicó. Sin embargo, la psicóloga dijo no arrepentirse de haber dado ese importante paso junto a Raúl, para pasar de amigos a pareja. “Desde enero se ha dado a la tarea de demostrarme que lo que él quería era una relación seria con alguien que amara y que lo amara”, reveló entonces Aguilar, confesando que estos detalles de su galán la tiener feliz e ilusionada. "Es el hombre que yo quería en mi vida”, aseguró.

