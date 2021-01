Kim Kardashian y Kanye West, un divorcio con millones de dólares en juego

Con la misma intensidad con la que los medios de comunicación documentaron el inicio del romance de Kim Kardashian y Kanye West, a inicios de 2012, ahora, corren ríos de tinta con las notas que ha generado tras el reporte de su ruptura. Aunque ni Kim, ni Kanye han confirmado la información que fuentes cercanas a ambos le dieron a Page six, los especialistas en el tema ya comienzan a hacer sus predicciones sobre el millonario divorcio que se avecina, esto, a partir de las declaraciones de un allegado al rapero quien aseguró que la pareja ya está en conversaciones para llegar a un acuerdo de separación, en las que la mansión que poseen en Calabasas y la fortuna de más de 2 mil millones de dólares que crearon ambos a lo largo de los seis años de matrimonio son el tema central.

Según reveló un cercano a Kim, la estrella de realidad contrató a la abogada Laura Wasser, conocida por estar al frente de divorcios millonarios de estrellas de Hollywood, para que la represente y vele por garantizar el futuro de los cuatro hijos de la pareja. Se dijo que una de las peticiones principales de la empresaria es la mansión de Calabasas, el hogar ha sido el hogar de los pequeños desde 2017. Recordemos que esta casa, con un valor de 40 millones de dólares, pasó por un proceso de remodelación en la que ambos gastaron 20 millones. Aunque la propiedad está a nombre de Kanye, se construyó en terrenos propiedad de Kim.

La propiedad, que se ha convertido en el tema principal del divorcio tiene un valor actual de más de 60 millones y fue diseñada bajo un concepto minimalista que engalanó la portada de la revista Architectural Digest, en febrero de 2020. En aquel reportaje, Kim Kardashian recordó que fue en 2013 cuando, durante un paseo familiar (cuando solo tenían a su hija mayor North) los enamoró: “Pasamos por esta casa increíblemente extravagante mientras paseábamos por el vecindario. Acababa de tener a North”, según las palabras de Kim la construcción era perfecta, aunque requirió de varias remodelaciones para darle el toque minimalista que Kanye buscaba, un trabajo para el que confiaron en el arquitecto belga Alex Vervoordt.

La mansión está construida en 3 hectáreas y cuenta con dos viñedos donde el lujo entres paredes blancas y tonos neutros son los elementos principales. El interior de la casa ha sido escenario de varios capítulos de Keeping Up With The Kardashian donde los enormes ventanales y los muebles minimalistas fueron escenario de memorables fiestas familias como la Navidad de 2019, cuando Kanye hizo que su jardín se convirtiera en una montaña de nieve en la que las Kardashian y amigos de la familia como Paris Hilton se dieron vuelo descendiendo como si estuvieran en Aspen. De hecho, el patio trasero también fue sometido a una transformación: “Necesitábamos que los niños pudieran andar en patineta, así que tuvimos que quitar unas escaleras que tenía el diseño original”, declaró a AD.

El millonario patrimonio en común está en juego

Además de la mansión de Calabasas, la pareja tendrá que ponerse de acuerdo para saber qué pasará con el patrimonio que tienen en común que asciende poco más de 2 mil millones de dólares que, en el mejor de los panoramas, tendrá que ser dividida en partes iguales, aunque debido a que la mayor parte de la entrada económica viene del rapero, podría ser que no ceda en esta parte pues esto implicaría que Kanye conceda la mitad de Yeezy, su firma de ropa, a la mamá de sus hijos. De primer momento, la pareja está lidiando con el tema en privado, aunque algunos medios aseguran que la filtración de la información podría venir de la familia Kardashian, quien de esta manera presionaría para que el rapero termine por concederle a Kim quedarse la mansión en la que viven los niños.