Sofía Aragón lamenta la partida de la Miss Aguascalientes, Ximena Hita

La noticia del fallecimiento de la Miss Aguascalientes, Ximena Hita, acaparó titulares, luego de que el pasado 1 de enero esta información fuera dada a conocer por Miss México Organization a través de sus redes sociales. A unos días del repentino suceso Sofía Aragón se ha pronunciado al respecto, lamentando de manera profunda esta situación que ha consternado al ámbito del modelaje en México. Tan directa como suele ser, la ex reina de belleza incluso manifestó que le habría gustado poder brindar ayuda a la joven, pues aunque la causa de su deceso aún no ha sido confirmada, según los reportes en este momento se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes detrás de él.

Con la amabilidad que la caracteriza, Sofía se tomó algunos minutos para conversar con la prensa de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde al ser cuestionada por la partida de Ximena no dudó en responder. Así mismo, hizo énfasis en la importancia de atender los problemas emocionales, pues precisamente una de las líneas de investigación, que no ha sido determinada, apunta a un presunto suicidio. “A esta chica, que no me sé la historia completa… le hubiera deseado que se hubiera acercado a mí. No la conocía, sin embargo, le digo a toda la gente en estos momentos que si están pasando por algo así se acerquen a la gente que tienen cerca…”, aseguró en declaraciones dadas a conocer por el programa televisivo Suelta La Sopa.

En ese espacio, Sofía también fue empática con todos aquellos que a lo largo de estos meses, y a raíz de la pandemia, han tenido altibajos emocionales, un tema que ha acaparado todo su interés desde hace ya varios años, y sobre todo a partir de que se involucró en los certámenes de belleza. “El tema de la salud mental y emocional, sobre todo en este tiempo de pandemia, después de una crisis tan fuerte, después de tanta distancia que hemos tenido como personas, ha aumentado muchísimo…”, aseguró, visiblemente sensible ante la noticia de la partida de Ximena, quien tenía tan solo 21 años de edad.

¿Quién era Ximena Hita?

De acuerdo con información que ha sido dada a conocer, Ximena era una chica que siempre se caracterizó por ser muy activa. Con tan solo 21 años de edad, se convirtió en una joven promesa de las pasarelas, pero también enfocó los últimos años de su vida a estudiar la licenciatura en enfermería, por lo que además se formó como técnica en urgencias médicas. Entre otras cosas, según publica el diario mexicano Reforma, la hidrocálida impulsaba la ayuda a personas con tendencias suicidas, siendo parte de la creación de una fundación que trabajaba principalmente con niños y jóvenes inmersos en este tipo de circunstancias.

Cabe destacar que Hita era parte de las 32 seleccionadas para el certamen de Miss México 2021, por lo que se preparaba para asumir cada uno de los retos que estaban por venir. Según ha dado a conocer el diario mexicano El Universal, la ex reina de belleza y su coordinadora hablaron un día antes del lamentable deceso, conversación en la que abordaron temas de trabajo, sin que se detectara alguna señal de que pudiera haber estado deprimida. “Teníamos altas expectativas con Ximena para el certamen nacional, porque al venir estos comentarios de su coordinadora que fue una concursante internacional de Miss México - Ivonne Hernández- decíamos 'ella sabe cómo se trabaja en los concursos, qué se necesita' y nos recomendaba mucho a Ximena. Jamás pensamos que nos pudiera dar esta sorpresa…”, declaró al medio antes citado Adán Sotelo, quien es director nacional de Miss México.

