¡Como una sirena! Daniella Álvarez nada por primera vez con ayuda de su prótesis

Para Daniella Álvarez no hay imposibles. Así lo ha demostrado la hermosa colombiana en los últimos seis meses, luego de haber enfrentado la amputación de su pierna izquierda con la frente en alto y con una actitud muy positiva, convirtiéndose en todo un ejemplo de superación para quienes han atravesado por una situación similar. A pesar de su situación, la modelo continúa demostrado que los límites no existen y que todo lo puede lograr si así se lo propone. Tal y como lo hizo recientemente, cuando cumplió uno de sus grandes sueños: volver a nadar por sí sola, algo que pudo hacer realidad gracias a la rehabilitación que ha tenido a lo largo de estos meses y de la prótesis que recibió apenas hace unas semanas. En sus redes sociales, la exMiss Colombia se mostró muy emocionada por este gran logro y de hecho compartió un video en el que se dejó ver nadando como toda una sirena por primera vez. “¡Todos los días aprendo algo de mi prótesis! Tengo la fortuna y le doy muchas gracias a Dios por poder contar con una pierna inteligente, tiene seis modos para hacer diferentes actividades, una de ellas es nadar. ¡Aquí voy! ¿Qué tal?”, explicó conmovida en su perfil de Instagram, ganándose el aplauso de sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle sus buenos deseos. Da play al video y sé testigo de este gran momento de Daniella Álvarez.

