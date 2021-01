Nicole Peña Pretelini habla de cómo es la relación con su papá: ‘Nos hemos reído con sus memes’

Aunque Enrique Peña Nieto ha decidido llevar una vida alejada de los reflectores, luego de finalizar su mandato, a través de las redes sociales de sus tres hijos es que hemos podido saber más sobre él y sobre la relación que mantiene con su familia. Justo como sucedió recientemente a través de las stories que su hija menor, Nicole Peña Pretelini, compartió en su perfil de Instagram, donde habló con toda sinceridad y como pocas veces lo hace, sobre la cercana relación que tiene con su padre, revelando incluso que juntos suelen reírse de lo que se dice en torno al expresidente en las redes sociales.

Fue durante un en vivo, que la jovencita de 20 años se abrió de capa y habló de la cercana relación que mantiene con Peña Nieto, revelando incluso que juntos suele revisar las redes sociales y divertirse mucho con los memes que algunos internautas suelen dedicarle a su padre, lo que sin duda les ha robado más de una carcajada. “Mi papá y yo nos hemos reído de sus memes; quiero decir que en serio son muy creativos, muy. Si es que aquí hay algún seguidor de memes de mi papá”, expresó Nicole, dejando en claro la complicidad que tiene con el exmandatario.

Contrario a lo que podría pensarse, la menor de los tres hijos que el político mexicano tuvo con la fallecida Mónica Pretelini Saénz, su primera esposa, aclaró que como familia suelen tomarse con humor todo lo que se dice en torno a ellos, sobre todo cuando los chistes o memes se hacen con respeto. “Creo que la mayoría de los seguidores de mi papá están aquí (en el live), algunos, se los agradezco, en serio. Hay unos que sí se pasan y digo ‘pues no’”, expresó Nicole con toda sinceridad.

En la misma charla, Peña Pretelini dijo que le gustaría mostrar un poco más de su vida a través de sus redes sociales y su canal de Youtube. Sin embargo, ha dicho que lo hará una vez que ella sea independiente y sin comprometer la privacidad que siempre ha caracterizado a su familia. “Mi canal de YouTube es algo muy complicado. Los amo, me encanta tener seguidores, pero es algo que va más allá de eso, es compartir una vida privada mía que no está en mis manos toda”, advirtió. “Le doy gracias a mi papá por todo el trabajo que hizo. Pero no es solo mi vida, es la de mi familia y no lo sé, creo que lo voy a hacer un poco más grande cuando ya tenga mi dinero y mis méritos para que no piensen algo de más”, expresó convencida.

El amor de Nicole por su padre

Hace unas semanas, Nicole Peña Pretelini compartió una tierna postal en la que se le puede ver abrazada cariñosamente a su papá, mientras el exmandatario besa tiernamente la frente de su pequeña, demostrando todo su amor y cariño hacia la menor de sus hijos. Junto a la imagen, Nicole escribió un tierno mensaje, en el que dejó en claro el gran amor que tiene por Enrique Peña Nieto. "¿Qué pasa si estoy bien aquí?", expresó la jovencita de lo más emocionada por compartir estos instantes al lado de su padre.

Como era de esperarse, los seguidores reaccionaron a la fotografía, enviando sus buenos deseos y saludos para el expresidente, quien desde hace unos meses no se había dejado ver de forma pública, ni en sus redes sociales, donde suele acudir cuando se trata de enviar alguna felicitación o mensajes de condolencias para algunos de sus amigos más cercanos o excompañeros de trabajo. Entre los cientos de mensajes de los seguidores de Nicole, llamó la atención el de la guapa Tania Ruiz, novia del expresidente, quien no dudó en reaccionar a la tierna fotografía en la que aparece su novio en su faceta más paternal. “Qué bonita foto”, escribió entre corazones.

