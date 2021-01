¿Ana Bárbara y su novio se casan este año? La cantante responde

Fue en julio del año pasado, cuando Ana Bárbara sorprendió a todos sus fans al anunciar por todo lo alto que se había comprometido con su novio Ángel Muñoz, con quien lleva más de cinco años de relación. Y aunque la cantante y su pareja se han tomado el tiempo para organizar e imaginar como será ese día, pues debido a la pandemia es imposible realizar una celebración como ellos la han soñado, la intérprete mantiene la esperanza encendida de que será muy pronto cuando pueda caminar al altar de la mano de su guapo prometido y por fin convertirse en esposos.

Así lo ha revelado la misma Ana Bárbara en una reciente entrevista, en la que ha dejado en claro que por ahora, los planes de boda siguen pendientes, pues ante la incertidumbre que ha traído esta nueva ola de contagios por Covid-19 y el endurecimiento de las medidas de prevención que se han implementado en casi todo el mundo, por lo que solo está esperando a que las autoridades den luz verde para poder cumplir su anhelo de llegar al altar. “Ángel ha sido un ángel en mi vida. Pensé (que me casaría) para fines de este año, (pero ahora) estamos sujetos a los tiempos de la COVID-19”, dijo resignada a la revista People en Español.

Sin embargo, la pandemia no ha sido del todo negativa, pues le ha permitido disfrutar de su maternidad al máximo, además de que ha aprovechado este tiempo para enfocarse en su crecimiento personal, algo que sin duda ha sido todo un desafío para la artista de 49 años, pero que al final ha podido enfrentar de la mejor manera. “Ha sido un año de reinvención como madre, como hija, como profesional y como pareja. No ha sido nada fácil. Pero me ha gustado el reto”, señaló.

Mientras el día de su boda llega, Ana Bárbara se ha tomado el tiempo para pensar en el vestido que llevará ese gran día, e incluso antes de la pandemia tuvo la oportunidad de ver algunos modelos y hacerse una idea de lo que quiere entonces. “Sí tengo unas ideas ya, tomé unas fotos y fui a algunas tiendas a ver, justo antes de la pandemia vi unos diseños que me llamaron la atención, pero como todavía no me pedían como tal el compromiso, pues tampoco fue que aparté uno, pero seguramente será algo lindo”, explicó en entrevista para Venga la Alegría a mediados de septiembre.

La historia de amor entre Ana Bárbara y Ángel

Aunque es muy discreta con los detalles de su noviazgo que da a conocer a los medios de comunicación, en 2018, la cantante confesó en El Gordo y la Flaca que conoció a Ángel Muñoz en uno de sus ingresos a los Estados Unidos, ya que él es agente aduanal: “Llevamos, bueno, vamos a cumplir cuatro años y medio”, comentó. En aquella entrevista, los planes de boda todavía no estaban en el panorama de la pareja: “A veces, cuando veo amigos de tantos años que, en las buenas y en las malas han estado, digo, se me antoja la boda, no sé, no sé, tal vez sí, tal vez no”, explicó.

En 2019, habló más de su relación con Ángel, y aunque en ese momento no habían pensado siquiera en comprometerse, la cantante ya veía en él a alguien con quien le gustaría pasar el resto de sus días. “Estamos bien, es una gran figura paterna de mis hijos y yo le agradezco mucho porque esos cimientos que tengo en la casa, de yo poder salir a todo esto, yo me voy por tres cuatro días, es gracias a que él (me apoya)”, señaló. Sobre la posibilidad de envejecer a su lado expresó: “Sí me gustaría, nada más que él es muy joven, le llevó varios años (…) pero sí es el tipo de persona con la que yo quisiera vivir muchos años, la verdad, ojalá y se me dé”, comentó en aquella charla.