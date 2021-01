El sentido mensaje de Pato Borghetti a su papá a 10 años de su partida: 'No hay día que no te extrañe o que no duela'

Convertido en uno exitoso conductor de televisión, Pato Borghetti cosecha los frutos de su disciplina y trabajo duro en la pantalla, mientras disfruta de su faceta personal como pareja y papá de tres. El presentador vivió junto a su pareja, Odalys Ramírez, momentos duros el año pasado, cuando ambos fueron diagnosticados con Covid-19 al inicio de la pandemia. Afortunadamente los dos lograron recuperarse y dejar en el pasado aquella complicada situación. Sin embargo, algo que el galán de origen argentino no ha podido dejar atrás ha sido una terrible pérdida que sufrió hace una década: la de su padre. Con motivo de su aniversario luctuoso, Pato ha tomado sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su papá.

Profundamente conmovido, Pato escribió anoche un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, como si se tratara de una charla con su fallecido papá. “Ya son 10 años sin vos papi... No hay un día que no te extrañe, o que no duela, pero te cuento que han sido 10 años increíbles también...”, escribió la estrella de Venga la Alegría antes de referirse a su prometida y madre de sus hijos menores. “Justo 10 años con la mujer de mi vida, que yo creo Dios me la puso en el camino para que no fuera tan difícil seguir...”, continuó el conductor en su publicación, la cual acompañó de una nostálgica fotografía junto a su padre.

“¿Ya tengo 3 hijos, podés creer? Y aunque no estés, te conocen perfecto”, aseguró el conductor, hablando orgulloso de su familia, pero reconociendo lo mucho que echa de menos a su papá. “Cómo me gustaría que les pudieras enseñar matemáticas como a mí... o a jugar ajedrez, o la pasión por el futbol, yo lo intento viejo, pero no soy tan buen maestro...”, admitió. “Por suerte vives en mí de mil maneras viejito, eso ayuda, y vas conmigo en el auto cuando estoy por pasar un semáforo en amarillo y luego freno porque me acuerdo cómo te enojabas, y sonrío.... Quisiera contarte que El Rojo va bien, pero no puedo mentirte, pa’, así que mejor de futbol no hablemos...”, contó sincero al hablar de una de las grandes pasiones que compartía con su padre.

Pato quiso despedirse de su papá haciendo un balance con todas las cosas buenas que tiene en la vida, asegurando que siempre ha buscado conducirse bajo las sabías enseñanzas que le dejó. “Mejor te cuento que soy muy feliz y tengo una familia increíble, que estoy enamorado 10 años después, y que trato de honrar tu memoria ¡siempre! Te quiero pa”, finalizó. Luego de que el conductor compartiera estas emotivas palabras, seguidores, amigos y colegas le expresaron su cariño, pero entre los mensajes que recibió destacó justamente el de su pareja. “Mi cielo, tu papá debe estar tan orgulloso de ti. Estoy segura de que nos ve, nos cuida, y disfruta a sus nietos desde otro lugar”, comentó Odalys.

La lamentable partida del papá de Pato

En noviembre del año pasado, con motivo del Día de Muertos, Pato se abrió por completo para recordar el lamentable momento en que falleció su papá. “Sin duda la partida de mi papá es la que más me ha afectado hasta ahora. Se fue un poco joven, tenía 66 años, estaba haciendo snorkel en Cuba, buceando en la playa, de vacaciones, feliz. Por lo menos sé que no sufrió, le dio un infarto”, contó el conductor en Venga la Alegría al relatar aquel triste acontecimiento. “Estaba yo en mi casa en ese momento, me habló mi mamá, mi papá estaba en este viaje con su esposa en ese momento, hace 10 años ya, fue un 4 de enero”, recordó. Borghetti compartió además que su padre falleció poco antes de que se encontrara con él, pues tenían planeado festejar juntos. “El 11 de enero era su cumpleaños y yo iba a viajar para alcanzarlo allá y pasar un fin de semana con él en su cumpleaños”, expresó. Y aunque el conductor ha reconocido lo difícil que ha sido vivir sin su papá, también ha señalado que, de alguna manera, siempre está junto a él. “Está súper presente, vive en mí, él está y aunque no esté físicamente, comparto con él muchas cosas diario”, aseguró.

