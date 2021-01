Ale Capetillo comparte que próximamente partirá a España, ¿cuál es la razón?

A lo largo de varios meses, Ale Capetillo ha encontrado en el canal de YouTube que comparte con su hermana Pau desde hace casi un año, el espacio ideal para hacer algunas confidencias, como ocurrió en días pasados, cuando relató a sus más de 120 mil seguidores el episodio de salud por el que atravesó. Ahora, y para dar la bienvenida al 2021, la joven abrió su corazón en una divertida dinámica con preguntas de los fanáticos a través de la plataforma, para revelar uno de los planes más importantes que próximamente llevará a cabo; una emocionante escapada por España que la tiene muy entusiasmada y que además realizará sola, experiencia que sin duda será significativa, pues la razón detrás de ese viaje no tiene que ver con algún asunto de turismo.

Tan directa como suele ser, Ale se sinceró con los usuarios para explicar el principal motivo por el cual tendrá que viajar a Europa, algo que será necesario por cuestiones profesionales. “Yo tengo un viaje de trabajo, para que no se vayan a venir a la yugular, en un par de días. Obviamente les voy a estar compartiendo, lo que pueda se los voy a compartir…”, dijo en el video titulado Preguntas y respuestas, Año Nuevo 2021, y que ha acumulado más de 60 mil reproducciones. En ese espacio, también aprovechó para hablar del compromiso que tendrá que asumir debido a las situaciones sanitarias que prevalecen a raíz de la pandemia. “Me tengo que hacer antes la prueba para subirme al avión, obviamente cuando me regrese igual la prueba, cuidarme súper bien, pero es un viaje a España y pues sí, es por trabajo…”, reveló.

Sin dar más detalles específicos de la actividad que realizará por España, Ale confesó que este 2021 además tiene un propósito que desea cumplir en cuanto las condiciones lo permitan, y es el hecho de poder emprender un viaje en solitario, una idea que surgió a lo largo de todo este tiempo de confinamiento. “La verdad siempre estoy acompañada por amigas, por amigos, por mi familia y no sé, siento que después de este 2020 como que me conocí muchísimo más y me gustó conocerme más, me gusta seguirme conociendo más…”, señaló la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quien a través de sus redes sociales ha hecho evidente el gran amor que tiene por la naturaleza, la moda y los animales, tan solo por mencionar parte de sus pasiones.

Visiblemente motivada, Ale no dudó en hacer énfasis en lo importante que es para ella poder cumplir con este propósito cuando sea posible, orgullosa de la notable evolución personal que tuvo durante los meses pasados, en los que también permaneció apegada a su familia. “Entonces me quiero ir a un viaje yo, que mi compañía sea yo, conocer a gente y conocer lugares. (Espero) que todo esto de la pandemia se relaje más para que pueda haber la posibilidad de viajar, no por trabajo como el que voy a hacer yo ahorita sino viajar por gusto, para poderme dar un viaje este 2021 yo sola…”, dijo.

Pau también reveló qué espera de 2021

Luego de que Ale expresara su deseo por irse de viaje en solitario, Pau tomó la palabra para hablar de su propósito, contrario a lo que desea hacer su hermana, quien asegura en algunos aspectos suele ser muy distinta a ella. “Ale y yo somos como polos opuestos, entonces yo mi propósito sería como al revés porque yo siempre estoy sola, me encanta estar sola, me encanta mi soledad… sería bueno salir de mi zona de confort, hacer cosas que me incomoden… que me hagan salir, salir de mi cuarto, salir de mi casa, estar con gente. Yo siempre soy la persona que la invitan a lugares y digo que no, antes de la pandemia… me gusta estar sola y me gusta estar leyendo en mi cuarto pero creo que tengo que ser más aventurera…”, comentó.

