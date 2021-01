¡Diversión bajo cero! Kylie Jenner presume los pininos de Stormi en los deportes de nieve

Sin duda alguna, en los últimos años, los miembros más pequeños del clan Kardashian-Jenner se han comenzado a robar la atención de todos, gracias a sus tiernas ocurrencias o los increíbles looks con los que se dejan ver en las redes de sus mamás. Una de ellas es la pequeña Stormi, hija de Kylie Jenner, quien al igual que su famosa mamá, ha logrado ganarse el corazón de los millones de seguidores de la gurú del maquillaje, gracias a su encanto natural y sus espontáneas reacciones, que sin duda la han convertido en una de las favoritas del clan. Por si no fuera suficiente su tierna personalidad, Stormi también ha demostrado ser un todo un estuche de monerías, pues la hemos visto cocinar como toda una experta junto a su mamá en su canal de Youtube y posar como toda una profesional para la cámara, eso sin olvidar que de repente ha demostrado tener mucho ritmo. Sin embargo, su último logro seguramente te dejará helado, literalmente, y es que Kylie Jenner recién presumió un video de sus vacaciones en la nieve, donde ha presumido las habilidades de su retoño para los deportes invernales. Y es que Stormi de deslizó montaña abajo a bordo de una snowboard, sin titubeos y sin caídas, algo que su orgullosa madre ha celebrado por todo lo alto. Apenas haces unos días, Kylie y su hermana Kendall Jenner ya habían presumido su talento para este deporte, por lo que no es de extrañarse que la pequeñita de casi tres años decidiera seguirles los pasos.

