El apellido que no conocíamos de Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta

Sin duda alguna, Ludwika Paleta y Plutarco Haza se han hecho de su propio nombre en el mundo del espectáculo, gracias a su gran talento y a la larga trayectoria que ambos artistas pueden presumir. Es por eso también, que no es de extrañarse que Nicolás, el hijo que tienen en común, haya decidido dedicarse a la música y abrirse camino tan solo con su nombre, sin utilizar ninguno de los apellidos de sus famosos papás. Y aunque muchos ya lo ubicaban como Nicolás Haza o incluso Paleta, la realidad es que ninguno de los dos es su primer apellido, algo que ha venido a tomar relevancia con su reciente lanzamiento como cantante, pues ha sido durante esta etapa que ha quedado en evidencia la realidad de su nombre completo.

Durante la promoción del lanzamiento de su primer sencillo, que lleva por título Tranzë, es que se ha dado a conocer que Niico, como se hace llamar artísticamente, en realidad se llama Nicolás Valdés Paleta, pues el nombre completo de su papá en realidad es Plutarco Valdés Haza, por lo que el actor ha tomado su apellido materno para formar su nombre artístico y por obvias razones tampoco lo ha heredado a su guapo hijo. En todo caso, el artista de 21 años ha decidido no utilizar ninguno de los dos famosos apellidos de sus progenitores y comenzar su carrera como cantante utilizando solo el diminutivo de su nombre, pues tal y como él lo ha mencionado, quiere labrar su propio camino artístico.

Eso sí, el que haya decidido no utilizar el apellido de sus papás no quiere decir que no cuente con su apoyo. De hecho, Niico ha revelado que sus papás están muy orgullosos de lo que está haciendo y que cuenta con su total respaldo. Sin embargo, quiere darse la oportunidad de comenzar su carrera por sus propios medios. “Mis papás han sido de la idea de que claro, cuando les pida algún apoyo, siempre lo harían, pero a mí me gusta esa independencia de que este proyecto sea mío… Creo que el apoyo no está mal, pero sí me da un nivel diferente de orgullo poder decir ‘todo esto lo armé yo'”, señaló recientemente en entrevista con la revista Clase.

De hecho, él mismo reconoce la influencia artística de sus padres, pues sin duda, creció entre foros de grabación y telones de teatro, algo que sin duda marcó su vida para siempre. “Tanto mi mamá, como mi papá, siempre me han apoyado mucho, digo, ellos están en el medio y obviamente también les encanta el arte, es parte de ellos de la misma forma que es parte de mí”, señaló conmovido.

Cineasta, músico y ¡fotógrafo estrella de su mamá!

Nicolás ha demostrado ser un joven decidido, independiente y sobre todo talentoso, lo que tiene muy orgullosa a Ludwika. Hace unos meses la actriz compartió en su cuenta de Instagram una foto de ella indicando que el fotógrafo había sido ni más ni menos que su hijo mayor. La instantánea mostró a la artista recostada sobre un piano, luciendo perfecta en un favorecedor vestido plisado con volantes en color azul marino, pero más allá de la belleza de la intérprete, la imagen evidenció el ‘buen ojo’ de Nicolás como fotógrafo, cualidad que bien puso haber desarrollado durante sus estudios de cine.

