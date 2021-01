Raúl Araiza recibe el 2021 en compañía de su novia y sus dos hijas

Sin duda alguna, la relación de Raúl Araiza y María Amelia Aguilar parece ir viento en popa. Y es que además de que en unas semanas celebrarán su primer aniversario de noviazgo, la pareja recibió el primer día del año juntos, de la mano y en compañía de las dos hijas del presentador, Romina y Camila, con quienes la guapa psicóloga mantiene una excelente relación. Como era de esperarse, el también actor ha hecho eco de esta linda celebración en sus redes sociales, donde se ha dejado ver de lo más emocionado, despidiendo al 2020 de la mano de su guapa novia, y cobijado por el cariño de sus lindas hijas.

A través de su perfil de Instagram, el ‘Negro’ Araiza, como le llaman sus conocidos de cariño, compartió una linda postal en la que se le ve muy feliz, posando muy sonriente a lado de su novia y junto a ellos, las dos hijas del conductor, quienes también aparecen acompañadas de dos guapos jóvenes -de quienes no revelaron la identidad-, teniendo como fondo el mar de Acapulco, lugar en el que decidieron recibir al primer sol del 2021. Al pie de la postal, el guapo actor compartió un emotivo mensaje en el que se mostró agradecido por todo lo que el año que se fue le dejó y feliz por recibir el año nuevo muy bien acompañado. “Cerrando un difícil año para todos.... ¡Pero agradeciendo por lo que sí hay! ¡Deseando que el 2021 sea mucho mejor!”, expresó.

Por su lado, la guapa psicóloga también compartió una postal de aquella linda velada, en la que además reveló que estuvieron acompañados también por otros amigos y compañeros del programa Hoy, como Galilea Montijo y su familia, así como la productora del matutino de Televisa, Andrea Rodríguez y su sobrina Andy Escalona. Junto a la imagen, María Amelia expresó sus buenos deseos para este año que recién comienza. “La vida está hecha de momentos... agradezcamos por los muy buenos. Deseándoles que el 2021 sea un gran año para todos”, compartió con todos sus seguidores.

‘El haberla encontrado ha sido un honor’

Sin duda alguna, Raúl Araiza atraviesa por uno de sus mejores momentos. Y es que además del éxito profesional, el conductor de Hoy se ha reencontrado con el amor y se ha dado una nueva oportunidad al lado de María Amelia Aguilar, a quien precisamente conoció gracias a su trabajo y a quien tuvo la oportunidad de conocerla como amiga antes de si quiera pensar en comenzar una relación a su lado. Sin embargo, el también actor considera que María Amelia llegó a su vida en el momento correcto y el más indicado, algo por lo que está profundamente agradecido con la vida.

Así lo reveló el intérprete durante una reciente charla que sostuvo con Jordi Rosado, en la con total transparencia habló sobre su noviazgo. “El haberla encontrado ha sido un honor y creo que Dios sabe perfectamente lo que yo he estado buscando, que era estabilidad, no me salí para echar desastre, lo que yo quería era volver a sentir, con todo respeto, el volver a enamorarme desde otra perspectiva (…) físicamente a mí me encanta, empieza por los ojos, por la atracción, pero yo la respeté siempre, es una mujer respetable y hoy me ha inyectado cosas que yo había perdido. Es una inyección de pasión, de ilusión me siento muy bien y creo que ella se siente igual”, expresó.

