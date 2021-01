'¡Soy muy feliz de ser tu hija!', Andrea Legarreta celebra el cumpleaños de su mamá

Sin duda alguna, el amor que tiene Andrea Legarreta por su mamá, doña Isabel Martínez, es muy grande y en más de una ocasión lo ha gritado a los cuatro vientos, sobre todo cuando se trata de fechas muy especiales para ellas. Tal y como ha sucedido este 3 de diciembre, una ocasión muy especial para la presentadora del programa Hoy y su familia, pues es en este día cuando celebran por todo lo alto el cumpleaños de ‘Chabelita’, como le dicen de cariño a la matriarca del clan, por lo que Andrea no ha perdido la de dedicarle un hermoso mensaje a una de las personas más importantes de su vida.

A través de su perfil de Instagram, la también actriz compartió una emotiva fotografía en la que se le puede ver posando alegremente al lado de su mamá y dándole un tierno beso en la mejilla. Al pie de la postal, Andrea escribió un amoroso mensaje, en el que además de expresar el gran cariño que tiene por ‘Chabelita’, dejó en claro todo su agradecimiento y admiración por la gran madre que ha sido para ella a lo largo de todos estos años. “¡Mi reina hermosa! ¡Mi Chabelita adorada! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Celebro tu vida mamacita linda! No me canso de dar gracias a Dios por ti, porque me tocaste como mamá. Siempre comprometida y luchando para ser ¡la mejor mamá para nosotros! Una mujer que hombro con hombro al lado de mi Pá siguen en el camino de la vida llenándonos de amor”, expresó conmovida.

Andrea continuó hablado de todo aquello que admira de doña Isabel, así como de las cosas por las que siempre estará agradecida, dedicando una mención muy especial al importante rol que ha tenido también en la vida de Mía y Nina, sus dos hijas. “Incansable, trabajadora, divertida y a veces como una niña chiquita que aún se sorprende con la vida... Gracias por todo lo que has sido para mí... Mi compañera de juegos y bailes, mi amiga, la más sincera... Mi diseñadora de imagen y ¡mi porrista! La mejor abuela que le pudo tocar a mis hijas, dulce y paciente...”, continuó.

Andrea cerró su felicitación con unas palabras muy cariñosas, deseando tener la oportunidad de celebrar muchos cumpleaños más al lado de doña Isabel y de seguir creando memorias de su mano. “Que Dios te siga llenando de bendiciones mami, que vivas muchos años más para seguir escribiendo historias y anécdotas y ¡crear recuerdos hermosos juntas! ¡Aquí estoy para ti siempre! Y tú vives en mí... ¡Te amo mi reina preciosa! ¡Soy muy feliz de ser tú hija! ¡Que no se te olvide jamás!”, finalizó.

El amor de Andrea por su mamá

Sin duda alguna, el 2020 puso a prueba la paciencia de muchas personas en el mundo. Y es que debido a la pandemia que enfrenta el mundo, las restricciones sociales impidieron que pudiéramos celebrar algunas fechas importantes al lado de nuestros seres queridos. Algo que Andrea Legarreta y su familia vivieron en carne propia, pues además de haber sido tocados por la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, pasaron meses alejados de sus familiares más cercanos. Es por eso que, al acercarse el Día de las Madres, la presentadora se mostró muy sensible al recordar a su mamá durante un segmento del programa Hoy, en el que tenía que cantar una canción dedicada a Chabelita. Sin embargo, las lágrimas inundaron sus ojos y las palabras quedaron atoradas en su garganta y lo único que pudo expresar fue un sincero “la extraño mucho”. Y es que durante ese tiempo, la actriz permaneció en casa con su familia, en la Ciudad de México, mientras que sus papás pasaron la cuarentena en su casa de Acapulco, por lo que era aún más complicado el poder verse.

