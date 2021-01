Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta: 'Tanto mi mamá, como mi papá, siempre me han apoyado mucho' El joven artista lanzará su primer sencillo, 'Tranzë', el próximo 11 de enero, por lo que sus papás no podrían estar más orgullosos

Sin duda alguna, Ludwika Paleta y Plutarco Haza heredaron a su hijo Nicolás el amor y la pasión por las artes. Por eso no fue de extrañarse que el guapo jovencito comenzara a mostrar interés por el séptimo arte, e incluso decidiera estudiar una carrera relacionada con el cine. Sin embargo, la música siempre fue parte primordial en su vida y desde muy jovencito demostró tener talento para esta disciplina, por lo que ahora ya se prepara para su debut profesional como cantante, a través del proyecto que ha denominado Niico. Por su puesto, los padres del joven artista no podrían estar más orgullosos de su retoño, por lo que están muy emocionados por verlo desenvolverse como pez en el agua, mostrándole siempre su total apoyo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha revelado Niico en una reciente entrevista, en la que con toda sinceridad ha platicado de su proyecto musical, el cual él mismo ubica en el género Lo-fi hip-hop, y del amor que siempre le ha tenido a la música, algo de lo que ha dejado registro en sus redes sociales, donde desde muy jovencito se dejó ver con una guitarra en mano. “Desde hace muchos años toco la guitarra, tenía mi banda de rock, me he movido de géneros, siempre he escrito canciones para desahogarme… primero me fui al cine, como si no estaba seguro si era algo que podía perseguir, o si se podía siquiera perseguir las dos, me fui hacia el cine…. pero siempre me llamaba la música”, expresó Nicolás en entrevista con la revista Clase, revelando que fue la pandemia el factor determinante que lo llevó a tomar la decisión de comenzar su proyecto musical de forma profesional.

Como era de esperarse, el artista de 21 años se refirió al gran apoyo que ha recibido de parte de sus papás, quienes desde pequeño le han inculcado el amor por las artes y de forma indirecta lo involucraron en el mundo del espectáculo, por lo que tan solo era cuestión de tiempo para que decidiera volcarse por completo hacia las artes. “Tanto mi mamá, como mi papá, siempre me han apoyado mucho, digo, ellos están en el medio y obviamente también les encanta el arte, es parte de ellos de la misma forma que es parte de mí”, señaló conmovido.

VER GALERÍA

De hecho, Niico dejó entrever que sus padres se mostraron un poco renuentes ante su deseo de dedicarse a la música, pues ellos eran conscientes de que su hijo había decidido dedicarse al cine e incluso estuvo 18 meses estudiando la carrera de Producción de Cine en la Toronto Film School. Sin embargo, conforme fueron viendo el desarrollo de su talento y del su proyecto musical, entendieron perfecto que su retoño iba en serio. “Siempre hubo como el… ‘a ver, yo te mandé a estudiar cine, y ahora quieres hacer música’, pero creo que ya que empezaron a ver resultados entendieron que no era jugando, y que iba en serio y que le iba a meter todas las fichas”, dijo sobre su pasión por la música.

Quiere hacerse de su propio nombre

A pesar de que Ludwika y Plutarco son artistas muy experimentados y con mucho conocimiento del mundo del espectáculo, Niico busca labrar su propio camino y sin recurrir a la ayuda de sus padres, a pesar de que tiene muy en claro que de pedírselos, sus progenitores lo apoyarían con todo lo que él necesitara. Sin embargo, él quiere formarse como un artista independiente y hacerse de su propio nombre, sin que sea identificado como el hijo de la actriz o el hijo del actor. “Mis papás han sido de la idea de que claro, cuando les pida algún apoyo, siempre lo harían, pero a mí me gusta esa independencia de que este proyecto sea mío… Creo que el apoyo no está mal, pero sí me da un nivel diferente de orgullo poder decir ‘todo esto lo armé yo'”, señaló.

VER GALERÍA