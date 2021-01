Así han sido las estilosas vacaciones invernales de Stormi, Kendall y Kylie Jenner

Sin duda alguna, el invierno es una de las temporadas favoritas de las hermanas Karadashian-Jenner. Y es que la llegada de esta gélida estación es el pretexto perfecto para que las integrantes del famoso clan presuman sus mejores looks invernales y le den rienda suelta a la diversión en la nieve, algo que solo una ciudad como Aspen puede ofrecerles. Justo hasta este destino es que han llegado cuatro de las integrantes de esta famosa familia, Kylie, Kendall y Kris Jenner, acompañadas de la pequeña Stormi, demostrado sus habilidades para los deportes invernales y sus mejores estilismos para la nieve, incluso la más pequeñita de su clan.

Fue el pasado 29 de diciembre cuando a bordo de un jet privado, las Jenner llegaron listas para disfrutar de unos días de frío en un lujoso resort de la ciudad de Colorado. De hecho, las cuatro han disfrutado de las fiestas de fin de año en ese lugar y se han dejado ver de lo más divertidas practicando deportes como snowboarding, disciplina en la que la Kylie y Kendall han demostrado ser todas unas expertas -aunque también han tenido una que otra caída-, según han registrado ellas mismas en sus redes sociales.

Por supuesto, las hermanas no han perdido la oportunidad de presumir sus increíbles looks para la nieve y a través de sus perfiles de Instagram se han dejado ver de lo más glamorosas en increíbles conjuntos invernarles y térmicos en colores blanco y negro, combinando a la perfección, tal y como suelen hacerlo cuando acuden juntas a alguna alfombra roja o a un evento. Por su lado, Kris Jenner ha dejado ver su lado más estiloso durante estas vacaciones, luciendo increíbles atuendos en color negro, su color fetiche, que ha combinado a la perfección con increíbles abrigos y elegantes guantes de piel de Chanel, un detalle que sin duda no ha pasado desapercibido para ninguno de sus seguidores.

Por su lado, la pequeña Stormi también ha demostrado ser una amante de los deportes invernales, pues también ha sido captada en compañía de Kylie, su madre, y de su tía Kendall, intentado dominar su tabla de snowborading y luciendo igual de glamorosa que el resto de su familia, algo por lo que la pequeñita ya se ha hecho famosa, pues siempre está vestida para la ocasión, no importa si está en la playa o en la nieve.

Una nueva conquista en las redes sociales

Sin duda alguna, Instagram ha sido la ventana perfecta para que las integrantes del clan Kardashian-Jenner muestren detalles de su día a día. Y aunque su plataforma favorita es Instagram, Kylie y Kendall recientemente se unieron a TikTok para compartir sus mejores y más divertidos videos. Como era de esperarse, el video en el que aparecen ambas hermanas protagonizando una divertida coreografía, al tiempo que se confesaban y mostraban las diferencias y similitudes de sus personalidades que hay entre ellas. Obviamente el video se hizo viral en cuestión de minutos, por lo que las hermosas jovencitas se anotaron un triunfo más de los muchos que ya acumulan en el apartado de las redes sociales.

