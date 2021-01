Aislinn Derbez regresa al hermoso lugar en el que vivió su luna de miel

Para Aislinn Derbez el 2020 estuvo lleno de momentos de reflexión sobre los desafíos que la vida le ha puesto al frente. Y es que tras confirmar su divorcio con Mauricio Ochmann, luego de seis años de relación, la actriz se ha tomado el tiempo para procesar paso a paso sus vivencias a través del matrimonio y la maternidad, dedicando una parte muy importante de su tiempo para procurar su bienestar emocional y personal. Es por eso que al iniciar el 2021, la hija mayor de Eugenio Derbez decidió tomarse unas vacaciones de la rutina y ha decidido regresar al lugar en el que vivió su luna de miel, pero esta vez sola y con la idea de pasar unos días de descanso para meditar sobre todas las lecciones que el año que terminó le dejó y así comenzar un nuevo ciclo con la mejor actitud.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus redes sociales, Aislinn ha compartido algunos vistazos de sus días en Hawái, un lugar que es muy importante para ella, pues además de que fue el lugar al que viajó al lado después de su boda con Mauricio Ochmann, también es el lugar en el que pensaron traer al mundo a la peña Kailani al mundo, por lo que incluso el nombre de su primogénita es originario de este paradisiaco lugar. De hecho, la misma Aislinn ha comentado, en la misma publicación, que estas vacaciones las había esperado por mucho tiempo durante este año, por lo que estar por fin en este lugar la tiene muy conmovida.

Si bien, la actriz no ha querido hacer evidente que se encuentra en Hawái, sí lo ha hecho de una forma muy especial, pues en una fotografía que ha compartido a través de Instagram Stories, en la que se le puede ver guapísima, luciendo un look muy natural y en un bikini de estampado de hojas de plantas tropicales, la artista adjunto un sticker en el que se puede leer “Aloha”, haciendo referencia a la palabra hawaiana que tiene significados como “hola” y “adiós”, e incluso “amor”.

VER GALERÍA

La poderosa reflexión de Aislinn al terminar el 2020

Sin duda alguna, el año que se fue le dio a Aislinn las armas suficientes para afrontar las adversidades con la mejor actitud, algo que la misma actriz reconoce después de un año lleno de cambios y lecciones aprendidas. “Tal vez lo que piensas que es lo peor que te pudo haber pasado se convierta en lo mejor que te pudo haber pasado... Tal vez eso te regrese a la vida. Tal vez te das cuenta que no solo no pasa nada, que no solo no te mueres, sino que puedes volver a sentir y tener todo lo que creías que nunca más sentirías o tendrías. Tal vez hay algo más grande que tú, que sabe que lo que te está poniendo enfrente es el escalón más importante de tu vida, y que solo algo así́ podría hacerte experimentar quien realmente eres”, expresó en su perfil de Instagram.

“Pero para que eso suceda todo depende de cada cosa que haces a partir de ese momento: la manera en que enfrentas eso que no querías que te pasara, es lo que siembra la semilla y construye todo lo que viene después. En ese momento, eres absoluto creador de tu vida, es cuando la tierra es más fértil que nunca para sembrar, para sembrarte. La primera es la mas fácil pero cuesta muy caro. La segunda requiere de trabajo muy duro, pero trae frutos impresionantes… Lo sé porque algo así me pasó. Y agradezco cada momento desde que pasó, porque ya no hay un lugar a dónde llegar ni algo que obtener para 'sentirme bien'. Desde que pasó la vida ‘es’y así́ está bien… Hoy elijo estar abierta, y pase lo que pase jamás cerrar mi corazón”, finalizó.

VER GALERÍA