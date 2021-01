El 'Chicharito' Hernández y su emotiva reflexión sobre su familia

Hace unos días, Sarah Kohan causó revuelo al compartir una serie de mensajes en los que reflexionaba acerca de saber alejarse de las situaciones o relaciones que dejaron de aportar algo en tu vida o que simplemente ya no están funcionando. Estas declaraciones sembraron algunas dudas entres sus seguidores, quienes han comenzado a especular respecto a su relación con Javier ‘Chicharito’ Hernández, a pesar de que la australiana jamás hizo mención del futbolista o alguna situación en específico. Sin embargo, el tapatío ha calmado las aguas con un emotivo mensaje en el que ha reflexionado acerca de las lecciones que le ha dejado el 2020, en el que no ha perdido la oportunidad de hablar de la madre de sus dos hijos y de la hermosa familia que han formado juntos.

Fue a través de su perfil de Instagram donde el futbolista mexicano abrió su corazón para hablar de todos los eventos que cambiaron su vida a lo largo del año que se ha ido, un periodo en el que experimentó dolorosas despedidas, que sin duda contrastaron con las emociones que experimentó con la llegada de su pequeña Nala, su segunda hija. “¡Se acabó el año! Y poniendo todo lo que pasó en una balanza, estoy seguro que fueron más los regalos de vida increíbles, que los momentos complicados. 2020 empezó con la muerte de uno de mis más grandes ídolos desde que era niño: Kobe. Después, se me fue a descansar mi don Tomás, que estoy seguro sigue bromeando en el cielo, disfrutando a mi bisabuela Teodora y echándome porras desde allá”, expresó el ‘Chicharito’ en una publicación que acompañó de una serie de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más destacados de su vida durante el 2020.

Hernández también se refirió a las lecciones que le dejó la pandemia y el consecuente confinamiento, además de los movimientos sociales que se gestaron este año y que sin duda vinieron a remover conciencias, mostrándose agradecido por los cambios que también hubo en su vida, a nivel profesional y personal. “Aunque en este año me encabro**, decepcioné, desesperé y lloré… también soy capaz de valorar todas las experiencias, personas y aprendizajes increíbles que me trajo. Empezando porque el @lagalaxy puso toda su confianza en mí y nos dio la oportunidad de mudarnos a Los Ángeles, una ciudad que amé y me recibió increíble desde el primer momento que estuve aquí. Aún me falta mucho por demostrar, pero me estoy preparando a tope para lograr que este año entrante sea mucho mejor en cuestión de resultados”, compartió.

Fue entonces que ‘Chicharito’ habló de su familia y de la experiencia que fue haber recibido a la pequeña Nala en sus vidas y de lo que ha significado para su familia su llegada, refiriéndose a Sarah como su compañera de equipo. “Y por supuesto, ¡nació Nala! Que fue capaz de volverme a hacer sentir ese amor incondicional imposible de escribir aquí. Y que llegó a complementar el equipazo con Sarah y el cachetón”, señaló el futbolista, dejando en claro que entre él y su esposa existe una sólida complicidad.

Los deseos del ‘Chicharito’ para sus fans

El delantero del LA Galaxy concluyó su mensaje con un agradecimiento muy especial para todos aquellos que se han mantenido al pendiente de su carrera y de su vida, incluidos sus fans, a quienes también les envió sus buenos deseos para este año que comienza. “Así que, aunque fue un año muy difícil, estoy seguro de que podemos encontrarle siempre el lado chin***. Por eso quiero cerrar mi año agradeciéndoles tantas muestras de cariño y apoyo incondicional a mis amigos, hermanos y todas esas personas que me siguen. Sé que viene lo mejor. Les deseo a todos muchísimo amor y salud este 2021”, concluyó.

