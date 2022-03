Bárbara Morí y su entrañable mensaje para despedir el 2020

En uno de los años más complicados de todos los tiempos, marcado por la pandemia de coronavirus que hizo que casi todos los países alrededor del mundo guardaran estrictas cuarentenas, Bárbara Mori ha compartido una entrañable reflexión para despedir el 2020. La actriz que se caracteriza por escribir convincentes mensajes, como el que recientemente dedicó durante unas vacaciones a su hijo, Sergio Mayer Mori, o las entrañables palabras que expresó a su única nieta, Mila, el pasado noviembre en su cuarto cumpleaños, hoy, en el último día del año, ha tocado el corazón de sus seguidores al hablar de cómo fueron estos meses. “2020 un año lleno de retos para toda la humanidad. Fue un año para reflexionar donde estamos parados, qué pasa con el mundo, cómo estamos viviendo y a donde nos han llevado nuestras decisiones”, comenzó diciendo la guapa actriz uruguaya.

“Fue un año para sentarse a observar sobre todo lo que pasa en nuestro interior cuando el planeta entero se tambalea. Que hemos construido dentro de nosotros, que hemos dejado que nos alimente el alma, el espíritu, el cuerpo, nuestra mente, que nos habite la vida [...]”, escribía Mori, quien acompañó el poderoso mensaje con un mini álbum, donde se puede ver a una Bárbara feliz disfrutando del mar, del atardecer y del momento. Con un look relajado compuesto por un traje de baño y un vestido tipo pareo, la actriz posó despreocupada para la lente, dando como resultado tres divertidas postales en las que, el movimiento fue el centro de atención.

“Venimos a experimentarnos, a ser humanos y equivocarnos, a vivir la vida, a sentir miedo, tristeza y aprender de ello, a descubrir el amor y perdernos en él, a encontrarle un sentido a esta experiencia que a veces pareciera una locura.” continuaba escribiendo la actriz uruguaya, quien inspirada tras encontrarse disfrutando de varios días en la playa con la familia de su novio, Fernando Rovzar, continuó diciendo: “Cada vez que nos caemos y lo digo por experiencia, nos levantamos más fuertes, a veces nos levantamos enojados con la vida o con el mundo entero pero luego si logramos transformar ese enojo en amor y vemos la lección detrás de esa caída, todo cobra sentido y encontrarle un sentido a lo que sucede en la vida es de la cosas más bonitas que me ha dado la experiencia de estar aquí [...]”.

Un guion de cine

A pesar de que Bárbara es muy reservada con su vida personal, por sus recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, se podría pensar que pasó Navidad en compañía de los Rovzar, en una bella casa con vista a hermosos atardeceres. Días en los que, unidos como familia, celebraron el primer cumpleaños de la más pequeña de la casa, la tierna Kira, hija de Claudia Alvarez y Billy Rovzar. “Estamos entrando a la era de acuario lo cual implica, la ruptura de creencias y estructuras que nos limitaban a ser nosotros mismos, implica el vuelo y la libertad de reencontrarnos y reinventarnos, de conocer de lo que somos capaces y llevarnos a volar alto, llevando a cabo nuestros más profundos sueños”, inspirada continuó, para revelar que, en esta pandemia ha logrado dedicar tiempo a uno de sus más grandes sueños, escribir un guion de cine.

“Les comparto, en esta pandemia, en este encierro me senté a escribir por primera vez un guion de cine. Uno de mis sueños más grandes que me persigue desde hace tantos años es dirigir e impulsada por Fernando que me inspira todos los días a ser una mejor persona e ir en busca de mis sueños, escribí este guion”, contaba, para revelar algunos detalles de dicho proceso literario: “Está inspirado en mi infancia, en escenas que viví de niña que me marcaron para siempre, ya les hablaré de esto cuando sea el momento más adelante. Esta pandemia también me sirvió para dedicarle tiempo a mi sueño y por lo menos ya termine el guion, ahora sigue un proceso largo de levantar la peli para poder filmarla. Les cuento todo esto porque se siente bien tener un sueño y trabajar duro para lograrlo, sobre todo cuando ese sueño está alineado con el sentido de tu vida”, buscando inspirar a más, con la plenitud y logros que ha obtenido en este año, finalizó Bárbara Mori.

