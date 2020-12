Mauricio Ochmann y la dura despedida a su padre

No es un secreto para nadie, que más allá de ser un hombre exitoso, con una vida profesional muy consolidada, Mauricio Ochmann se ha caracterizado por ser un excelente papá, y es que, en más de una ocasión Ochmann ha demostrado que la familia es una fuente inagotable de orgullo y felicidad. La expareja de Aislinn Derbez, en varias ocasiones ha compartido que tras su nacimiento en Washington, D.C., fue adoptado por un matrimonio mexicano, María y Guillermo Sánchez. Según contó hace tiempo en una entrevista, cuando apenas tenía dos años, María y Guillermo se divorciaron, quedándose él con su mamá, María, quien más tarde se casó por segunda vez con el alemán Thomas Ochmann, que se convirtió en el segundo padre adoptivo del actor y de quien heredó su apellido. A pesar de ser muy pequeño Mauricio, siempre mantuvo una estrecha relación con Guillermo, por lo que, con gran tristeza y un entrañable mensaje, el actor despidió a su primer padre adoptivo del mundo terrenal.

‘Ayer me tocó verlo por última vez’

“Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal”, comenzó diciendo Mauricio, en una publicación en Instagram que acompañó de una tierna imagen en la que aparece en brazos de su papá, para continuar explicando que tras el fallecimiento el pasado 28 de diciembre, el actor pudo despedirse de su padre antes de ser incinerado: “Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó. Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor”.

Mauricio quiso finalizar su conmovedor mensaje resaltando el profundo dolor que siente tras el fallecimiento de Guillermo: “Ayer triste, enfrentando el dolor de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. Vuela y vuela alto mi querido maestrín, así nos gustaba decirnos. Te amo papá”, escribió el actor, agregando un emoji de corazón color negro a forma de luto. La dedicatoria en la red social rápidamente acumuló un gran número de cariñosos y sentidos mensajes de famosos y fanáticos que en la distancia mostraron su afecto a Ochmann. Entre los mensajes de ánimo se encuentra, el enviado por su Aislinn Derbez, quien escribió: “Buen viaje abuelo memo, sigue cerquita como siempre”, junto a unos emojis de estrellas y corazones.

En su profundo dolor, Mauricio quiso compartir una reflexión expresando: “Nosotros no temblamos ante la muerte, sabemos que vivir no es tan solo respirar”. Hace ya algún tiempo, por ahí de abril de 2017, Mauricio Ochmann abrió su corazón y en una sincera entrevista en el programa de Don Francisco, habló de su vida personal, contando que cuando apenas tenía 17 años, y tras ocho años de no ver a Guillermo, el actor se mudó con su primer padre adoptivo, con quien, a pesar del tiempo y la distancia habría construido una entrañable relación padre e hijo, asegurando que entre ellos siempre existió una conexión única.

Sobre sus padres biológicos, Mauricio reveló que, cuando tenía tan solo 16 años, quiso conocerlos, pero sus intentos fueron fallidos, y es algo que hasta hace dos años, se conoce no pudo lograr. “Hice los primeros pasos hasta ver si había algún rastro de que ella me había buscado o algo. Me dijeron que no. Lo que seguía era otro proceso también largo donde tenía que mandar un formulario y mandar unas cartas y que ellos iban a tratar de ponerse en contacto con ella”, comenzó explicando durante una entrevista, el pasado agosto del 2017, con Gustavo Adolfo Infante, en la que agregó: “Entonces ahí me cayó el veinte. Yo dije, 'pues lo que me tocó es lo que me tocó, si ella no me buscó en todos estos años pues ahí la dejo y acepto lo que a mí me tocó vivir’”, concluyó.

