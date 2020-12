En ¡HOLA!, Itatí Cantoral en su posado más especial, rodeada de sus tres hijos, tras un año complicado

No cabe duda de que éste ha sido un año complicado, pero incluso entre los malos ratos, se pueden encontrar cosas buenas y que hacen que todo valga la pena. Itatí Cantoral ha tenido un año agridulce, por un lado, celebró su gran éxito en su regreso a las telenovelas con su protagónico en La mexicana y el güero, mientras que por otro, sufrió la irreparable pérdida de su madre, doña Itatí Zucchi, quien falleció el pasado 28 de agosto. Afortunadamente, ante las desavenencias de la vida, la actriz cuenta con el incondicional apoyo de sus tres hijos, los mellizos, José Eduardo y Roberto Miguel, y la pequeña María Itatí. Esta semana en ¡HOLA!, no te pierdas el posado más especial de Itatí, rodeada de sus tres hijos, tras un año complicado.

Convertidos ya en todos unos jovencitos, José Eduardo y Roberto Miguel, han heredado la galanura de su padre, Eduardo Santamarina. No es raro ver a los mellizos protagonizando algunas publicaciones en las redes sociales de su madre. Aunque cada uno de ellos ha comenzado su carrera profesional, la cuarentena les dio la oportunidad de pasar más tiempo con Itatí. La actriz no dudó en presumir a sus chicos ejercitándose con ella y pasando grandes momentos en familia. Pero quien ha sorprendido en sus más recientes apariciones ha sido María Itatí, la pequeña de la casa ya no lo es tanto y es, sin lugar a dudas, la compañera infaltable de su madre. Heredera de la simpatía y el talento de los Cantoral, María Itatí ha ayudado a la actriz a adentrarse a las nuevas tecnologías, como el Tiktok, donde Itatí ha mostrado su faceta más divertida ante el público. Siempre talentosa y empoderada, la protagonista de telenovelas ha hecho frente a un año complicado, en el que incluso se tuvo que enfrentar al Covid-19 en primera persona. No te pierdas en la edición que ya está a la venta, este espectacular posado con Itatí y sus tres hijos.

