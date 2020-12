En ¡HOLA!, Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya nos abren las puertas de su fabulosa casa

Desde principios de 2020, Alejandro Hank Amaya y Bárbara Coppel habían cambiado su lugar de residencia de la ciudad de San Diego (California), donde habían vivido los últimos años, a la soleada Sevilla, en la Madre Patria. La cosmopolita familia que han formado con sus tres hijos, ha encontrado en la ciudad española un maravilloso refugio, desde donde han charlado con nosotros en esta ocasión sobre cómo han vivido los meses de encierro. En esta edición de ¡HOLA!, disponible el jueves, Bárbara y Alejandro nos abren las puertas de su fabulosa residencia, la histórica casa Fabiola, en el corazón de Sevilla.

Se conocieron hace muchos años en Monterrey, ambos crecerían en distintas cuidades, pero desde su boda, Bárbara y Alejandro han recorrido el mundo acompañados de sus pequeños. De Francia a San Diego y de ahí ahora España, en donde tienen fuertes lazos gracias a la tradición taurina de Alejandro. “Esta es una ciudad muy importante para Alejandro, él es un enamorado de Sevilla y cuando me la enseñó me pasó lo mismo. Está llena de vida”, cuenta Bárbara. Para escribir este nuevo capítulo, la familia se ha establecido en la histórica casa Fabiola, que data del siglo XVI. “Su ubicación, en pleno casco antiguo, me permite llevar a mis niños al colegio caminando o en bici con un remolque”, nos dice Bárbara sobre la casa, que está a menos de cien metros de la Catedral y los reales alcázares. No te pierdas la entrevista completa y el espectacular reportaje con todas las imágenes en la edición que ya está a la venta.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en la edición impresa en los puntos de venta de costumbre o en su versión para iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

También en este número, Patricia Manterola nos habla de su nueva y romántica boda con Forrest Kolb, en la Riviera Maya. Marco Antonio Solís, “El Buki”, posa por primera vez junto a sus «musas»: Cristian, su mujer, y sus dos hijas, Alison y Marla. Adiós a Armando Manzanero, compositor y voz del amor. Carlota Casiraghi, la princesa filósofa vuelve a trabajar como modelo. Y, Philippos de Grecia y Nina Flohr, boda real, secreta y bajo cero, en Saint-Moritz.

Además, Itatí Cantoral en su posado más especial, rodeada de sus tres hijos, tras un año complicado. El impactante cambio de imagen de Charlene de Mónaco, la princesa se rapa al cero la mitad de la cabeza y estrena «look» en familia. Michelle, en plena forma, «dirige» a su esposo, Barack Obama, durante sus vacaciones en Hawái. Y, así es Dusty Lachowicz, la nueva ilusión de Eiza González.