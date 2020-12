Sofía Aragón se ha comprometido con Francisco Bernot

Ha pasado poco más de un año desde que sus caminos se cruzaron en otoño del 2019, y Sofía Aragón y Francisco Bernot han decidido dar el siguiente paso en su relación al comprometerse. Francisco le ha propuesto matrimonio a la guapísima conductora durante un viaje a Nueva York. Con Times Square de fondo y para cerrar con broche de oro este 2020, Sofía le ha dado el sí a su novio y no podrían estar más contentos. Hay que recordar que fue hace poco más de un año, cuando Sofía estaba por viajar a Las Vegas, Nevada, para representar a México en Miss Universo, que se conocieron, pero no comenzaron su relación sino hasta mayo de este año, y desde entonces se han vuelto inseparables. “¡Mi todo!”, es como Francisco se refiere a Sofía en las redes sociales y con esta promesa, este amor ha cobrado un nuevo sentido.

Su historia de amor

La pareja se conoció en Las Mañanitas en Cuernavaca, lugar del que Fran lleva las relaciones públicas y a donde la ex Mexicana Universal llegó a hospedarse. ¿Fue amor a primera vista? “Yo creo que sí porque luego luego nos hicimos amigos. Ese mismo día me invitó a cenar con todos sus amigos; le regalé mi libro y nos quedamos conversando. Fue interesante porque no es fácil encontrar a gente con los mismos intereses que tú y que al instante haya química”, confesaba en nuestras páginas Sofía hace algunos meses. Aunque el flechazo se dio al instante, pasarían varios meses antes de que se diera su romance.

Sofía estaba por viajar a Las Vegas para competir en Miss Universo, por lo que Fran le envió un mensaje de buena suerte, sin imaginar, que la conductora lo vería hasta mayo. Si las cosas ahí podrían haber ido viento en popa, la pandemia representaba sus retos, pues antes de dar un paso más en su historia de amor, tuvieron que pasar algún tiempo platicando a distancia, hasta el cumpleaños de Fran, cuando pudieron verse en persona y lo demás es historia.

Con voz de profeta, pareciera que Sofía manifestó lo que quería en su vida. “En mi cumpleaños, el 13 de febrero, mi papá me preguntó qué pedí de deseo: «Quiero que mi próximo cumpleaños ya lo pase con la persona con la que vaya a estar toda mi vida». Y dos meses después… “, nos contaba en su momento sobre cómo es que llegó Fran a su destino. Al cuestionarla sobre si se imaginaba casándose, sin dudarlo respondió: “Sí está en mis planes. Siempre he querido ser mamá y esposa. Para mí es importante planear mi vida, pero eso, que llegue cuando tenga que llegar”. Por supuesto, no imaginaba que ese paso se daría solo un par de meses más tarde, pero el amor era evidente desde el primer momento, por lo que este compromiso era inminente. Y si ya se hablaba de boda, el tema de los hijos no podía quedar atrás, “Yo creo que dos o tres. Fran quiere tres, yo quiero dos. Entonces, dos y medio o algo así”.

Completamente enamorados, los novios se encuentran viviendo su mejor momento: “Mi historia con Fran se titularía: “Cuando un hogar se vuelve una persona”. Donde él esté, yo me siento en casa”, nos decía enamorada Sofía hace algunos meses, al platicarnos sobre su relación, mientras que al hacer un balance sobre este 2020, Francisco agradecía sincero: “El habernos conocido. En un año catastrófico encontré a la mujer de mi vida. Eso opaca todo lo malo que fue el 2020”.

