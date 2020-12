Sarah Kohan comparte otro contundente mensaje

El año no ha sido fácil, por lo que despedirlo será un buen momento para reflexionar lo vivido y lo aprendido en estos meses, tal como lo ha hecho Sarah Kohan. En medio de las especulaciones en torno a su relación con Javier ‘Chicharito’ Hernández, la joven australiana sigue dando de qué hablar con sus mensajes en redes sociales. Si esta semana, publicaba un profundo mensaje que hablaba de alejarse de una persona con la que las cosas no funcionan, ahora ha enviado un nuevo mensaje en el que agradece lo que tiene en la vida, pero también las cosas duras que la han hecho sentir. Recién convertida en mamá por segunda vez, la modelo se ha mostrado muy profunda y conmovida en los últimos días, pasando las fiestas con su familia y amigas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Con un contundente mensaje, Sarah Kohan pone fin a las especulaciones sobre su familia

Todos los detalles de la nueva y espectacular casa familiar que compró 'El Chicharito'

“Despidiéndome del 2020…¿por qué estás agradecido y qué has aprendido este año? Estoy agradecida por todos los esenciales que tengo en mi vida, y por la salud de mis bebés, mis amigos y mi familia. He aprendido que nada dura para siempre y a aceptar todas las etapas de la vida…buenas o malas, porque todos estos sentimientos y emociones nos hacen humanos…También, no importa lo difícil que sea, sé consciente y confía en tu poder y tu camino. El amor y la belleza están alrededor”, escribió junto a un video en el que se le ve en un espectacular escenario luciendo un sexy bikini.

Cabe resaltar que en este mensaje no hace mención del futbolista, quien no ha aparecido en sus redes sociales en los últimos días. Alejada de los cuestionamientos que llegan a través de los comentarios de su perfil, Sarah se ha dedicado a disfrutar al máximo de sus hijos, con quienes comparte fotografías constantemente. Los pequeños han pasado las fiestas rodeados de su familia materna, que se encuentra de visita en California desde Australia, tierra natal de la modelo. Los pequeños no solo han acompañado a mamá a la playa, sino que también vivieron las tradiciones típicas de la temporada con sus respectivos regalos navideños.

VER GALERÍA

Si los rumores alrededor de la relación de Sarah y Javier comenzaron desde hace ya varias semanas, recientemente, los seguidores de Sarah no han dejado de cuestionarle sobre esto, mientras ella, simplemente se ha limitado a compartir reflexiones y mensajes al margen de lo que suceda en su hogar.

Emocionados, el 'Chicharito' y Sarah Kohan celebran el segundo mes de su pequeña Nala

A principios de esta semana, Sarah retomó un mensaje a través de sus stories de Instagram, en el que se leía: “La decisión más difícil de tomar es dejar a alguien por quien te esforzaste tanto para que funcionara. Solo puedes hacer tanto para ser compatibles, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. No puedes ser la única sembrando semillas de esperanza en alguien que no toma su conexión en serio. Y no le puedes rogar a nadie para que vea que vales el sacrificio. Déjalos extrañarlo, y déjalos ir. Porque hay alguien allá afuera que podrá ver todo (lo mismo) que tú. Que se esforzará, y que te hará ver por qué no funcionó con nadie más”.

El mensaje del Chicharito

Aunque el Chicharito no suele hace comentarios de índole personal en sus redes sociales, de vez en vez sigue lo que se ve en su vlog Naked Humans y comparte uno que otro mensaje, como lo hizo hace algunas horas. Retomando una reflexión de otra cuenta de Instagram, compartió: “Si con lo que tienes ahora no puedes ser feliz, lo que esperas de mañana tampoco te hará serlo. La verdadera felicidad está en la aceptación de lo que es ahora”.

VER GALERÍA