Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray confiesan cuándo planean ser papás

Enamorados, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres viven una eterna luna de miel, tras darse el sí quiero el pasado 31 de octubre en una intima ceremonia civil realizada en la terraza de un hotel de la Ciudad de México, con todas los protocolos de seguridad. A pesar de que la conductora de ¡Qué Importa! ha sido un tanto reservada en esta nueva tapada de su vida, recientemente compartió a través de una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram, detalles de la excelente relación que mantiene con su nueva familia, en específico con la hija adolescente de su esposo, a quien el periodista tuvo de su pasado matrimonio con la productora Mónica Abín Soberanes, fallecida en 2017. Después de contar algunos pormenores, que nunca antes había hablado en público, Sofía Rivera Torres ha vuelto a la dinámica de responder preguntas a través de la red social, donde sus fanáticos curiosos sobre su vida como señora de Videgaray, rápidamente cuestionaron a la presentadora sobre si planea o no tener hijos, pregunta a la que Sofía respondió con la sinceridad que la caracteriza.

'Cuando tú me digas'

¿Planeas embarazarte en algún momento o simplemente no es lo tuyo?, escribió un usuario en la dinámica de Instagram, pregunta a la que, Sofia respondió con un video en el cual se puede ver como la presentadora de ¡Qué Importa! se encuentra recostada en un sofá, mientras mueve el teléfono para enfocar en un segundo plano a su esposo, diciendo: “Nos preguntan si planeamos embarazarnos en algún momento”, mientras que Eduardo respondió de lo más feliz viendo a la cámara: “Ya, cuando tú digas”, respuesta a la que, Rivera Torres sumó: “Tantito más”, entre risas continuó diciendo: “Sí es lo mío, sí quiero… pero cual es tu pin... prisa”, expresó refiriéndose al usuario.

Recordemos que en la ronda de preguntas a principios de diciembre, Sofía dejó claro que por privacidad no compartiría ninguna fotografía con su familia política, con quienes mantiene una excelente relación y los considera una bendición en su vida. Lo cierto es que, la curiosidad alrededor de su relación con su hijastra sigue siendo un gran tema entre sus fans, pues a pesar de expresar en más de una ocasión lo feliz que se siente de tener una hija adolescente, sus seguidores en su afán por conocer más de su vida familiar, volvieron abordar el tema preguntando por qué llama ‘mocosa’ a la mocosa, un sobrenombre que Sofía usa para referirse a la hija de su esposo. “Bueno cuando hablo de ella así de que en público es para no decir su nombre, para protegerla y proteger su identidad”, comenzó explicando, para agregar: “En corto le digo mocosa porque si le digo su nombre de enoja, no le gusta que le diga su nombre, dice que si decimos su nombre siente que la estamos regañando, entonces no le puedo decir su nombre”, explicaba emocionada, para continuar diciendo:

“Y luego, las primeras veces que la conocí le empecé a decir ‘Creepy kid’, porque me decía no me gusta que me digas mi nombre y pues no tenía apodo, y como un día me leyó una historia de terror que escribió para la escuela, por qué escribe super super bien, era una historia super creepy, entonces le decía ‘Creepy kid’ […] Un día le dije la mocosa creepy, y se le quedó la mocosa y creepy kid las dos cosas”. Sin duda alguna, la conductora se encuentra disfrutando al máximo de esta nueva etapa en la que comparte instantes de felicidad al lado de su esposo e hijastra, por lo que respondió a una pregunta más en la que sus seguidores le cuestionaron sobre qué tipo de bromas le juegan ella, y la joven a Videgaray.

“Hasta eso, no somos tanto de hacerle bromas, pero sí lo hemos asustado y lo odia, lo detesta y se pone de super mal humor. Y lo bulleamos sobre todo cuando se enferma que se queja mucho”, compartió de lo más entusiasmada. En dicha ronda de preguntas, Sofía además compartió que acaban de realizarse pruebas de Covid-19, como una medida de precaución debido a que tuvieron que regresar antes de su viaje por Aspen, en las Montañas Rocosas de Colorado. Esto, debido a que, algunos familiares están pasando por una situación un tanto difícil de salud, pero nada relacionado con la pandemia de coronavirus.

