Mijares explica que la distancia pudo haber influido en su separación de Lucero

La historia de amor que Lucero y Manuel Mijares escribieron hace tiempo evolucionó hasta convertirse en la sincera amistad que los une ahora. Han pasado más de nueve años desde que decidieron, de común acuerdo, tomar caminos distintos, y hoy los dos mantienen una relación de cariño y respeto, en la que sus hijos José Manuel y Lucerito es la mayor motivación. De hecho, hace poco el intérprete contó cuál fue su reacción al enterarse de que La Novia de América retomaría su vida amorosa junto a otro hombre. De lo más sincero, el cantante ha revelado además qué factores cree que intervinieron en su separación de la madre de sus hijos.

En una amena charla con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Mijares compartió algunos momentos importantes de su vida profesional y personal. La pregunta sobre su matrimonio con Lucero no se hizo esperar, y al ser cuestionado por el anfitrión sobre cómo fue su relación con la cantante, él respondió sincero. “Muy padre, muy bien, muy respetuosos”, aseguró el cantante. Aunque admitió que estuvieron muy enamorados, señaló que se presentaron algunas situaciones que de alguna forma tuvieron que ver en su separación. “Yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Entonces estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro, porque pues ella entre que hacía giras, hacía de repente novelas… Eran muchos capítulos que grababan”, recordó el intérprete, quien tras un noviazgo de un año, estuvo casado 14 más con la cantante.

Mijares reconoció que la dinámica laboral nunca impidió que ambos convivieran con sus hijos: “O estaba uno o estaba el otro, no era de que se quedaban solos”, aseguró. Sin embargo, las cosas en su matrimonio terminaron por tomar rumbos separados. “Y ya, decidimos como en Buckingham, el ala A y el ala B, nos separamos de cuartos y ya”, recordó. No obstante, fue claro al señalar que la buena relación entre los dos fue constante, incluso en aquel momento. “Como pareja quizás no, pero siempre hubo un respeto espectacular, hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño”, expresó.

Tan buena fue la relación de Mijares y Lucero aún después de su separación que cuando él le comentó la idea de mudarse a un departamento cercano al de ella, la cantante aprobó no se opuso en lo absoluto. “Cuando nos separamos (le dije): ‘Oye Lucerito, ¿no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’. Me dice: ‘No, no, no es que no me importe, te lo imploro’”, recordó. Y es que tanto el intérprete de Soldado del amor como su ex pareja estaban de acuerdo en hacer lo mejor para sus hijos. “Tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas, pero de repente los chavos no saben, es más difícil que ellos lo superen. La Beba tenía cinco, José como ocho, entonces lo que más queríamos era no afectarlos a ellos.

El momento en el que compartieron su decisión con sus hijos

“Yo le dije a José: ‘Oye, ¿cómo ves? Voy a poner un estudio aquí junto, donde también van a tener sus cuartos, tu mami viaja mucho, yo también viajo mucho’”, recordó Mijares, quien también compartió la respuesta de su primogénito: “Sí, papi”. El cantante contó que las cosas se dieron de la mejor manera y que sus hijos lo tomaron bien. “Como no vieron en ningún momento ningún grito ni sombrerazo, y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar de elevador a elevador… Creo yo que lo hicimos bien en ese sentido, porque ellos realmente no sintieron un rompimiento agresivo”, comentó. “Porque eso es lo que pasa, cuando hay un rompimiento en una pareja los que más sufren son los chavos, porque dicen: ‘Ya no voy a ver a mi papi o ya no voy a ver a mi mami’, o sea, realmente estamos en contacto y muy respetuosos de la vida de cada uno”, reiteró.

