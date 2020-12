El poderoso mensaje de Sarah Kohan que ha dado mucho de qué hablar

Sin duda alguna, este ha sido un año de muchos cambios en la familia encabezada por Javier El Chicharito Hernández y Sarah Kohan. La pareja se instaló en una nueva casa en Los Ángeles junto a su pequeño Noah, mudanza que se dio poco antes de la llegada del nuevo integrante de la familia: Nala. La bebita nació a principios del mes de octubre, y no pasó mucho tiempo para que conquistara las redes sociales de sus papás. En medio de esta gran dicha que envuelve a estos famosos, ha llamado la atención un poderoso mensaje que la modelo australiana ha compartido recientemente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La guapa mamá de dos tomó su cuenta de Instagram para publicar un extenso mensaje con una profunda reflexión en la que, si bien no se ha referido a nadie en específico ni a ninguna situación en particular, sí ha sembrado dudas entre sus seguidores. “La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien te has esforzado tanto para que funcione”, inicia el texto que la modelo compartió en sus Stories hace un par de días. “Solo puedes hacer mucho para ser compatible, pero no puedes hacer que alguien cambie para que mejore la relación”, agrega el mensaje, en el que inevitablemente ha venido a la mente el nombre del futbolista mexicano, aunque ciertamente ella jamás lo mencionó.

VER GALERÍA

“No puedes solo ser la que siembra semillas de esperanza en alguien que no se toma en serio tu conexión”, continúa el texto antes de llegar a un punto aún más contundente: “Y no puedes rogarle a nadie para que vea que vales el sacrificio. Deja que se lo pierdan y déjalos ir”, agrega. Finalmente, el mensaje compartido por Sarah concluye: “Porque afuera hay alguien que podrá ver todo lo que tú no. Quién pondrá el esfuerzo y te hará ver por qué no funcionó con nadie más”. Desde que debutó en la maternidad en junio del año pasado con el nacimiento de Noah, Sarah ha hecho de sus redes sociales un lindo álbum familiar, en el que ahora se han sumado las más tiernas tomas de su pequeña Nala, es por eso que este poderoso mensaje ha llamada la atención de muchos de sus seguidores.

VER GALERÍA

Luego de que el texto se eliminara de sus Stories, la australiana compartió otro titulado ‘Los cuatro acuerdos’, que al parecer se trata de un extracto del conocido libro de autoayuda del autor mexicano Miguel Ángel Ruiz, el cual ha sido aplicado no sólo el ámbito de las relaciones sentimentales, sino también en las familiares, laborales y de amistad. La publicación destaca cuatro puntos: Sé impecable con tus palabras, no tomes nada como personal, no hagas suposiciones y haz siempre lo mejor que puedas. Estas frases han hecho eco luego de que la extensa y profunda reflexión que publicó antes, sin embargo, ella no ha revelado detalles como para suponer que se trate de alguna situación en específico en su vida personal.

La primera Navidad junto a Nala

Hace unos días Sarah celebró su primera Navidad como mamá de dos y no tardó en compartir su posado navideño junto a sus pequeños. “La Navidad de hoy fue un sueño. Ocupada con dos bebés, pero llena de amor, no podría haberlo hecho sin mi familia”, escribió la modelo en su Instagram al compartir una serie de fotografías en las que no sólo aparecen sus hijos, sino también su hermana y su madre, Liv y Gail Kohan, así como su amiga Taj Nihal. Por su parte, El Chicharito publicó el viernes pasado en su propia cuenta una divertida selfie con un filtro navideño. “¡Quiero desearles a todos ustedes una navidad muy chi%$#&%! ¡A disfrutar la vida!”, escribió.

VER GALERÍA