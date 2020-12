Eiza González se defiende de las críticas y muestra su lado más vulnerable

En los últimos días, Eiza González se ha convertido en el centro de atención, además de su belleza y su talento, por el romance que supuestamente habría iniciado con el guapo modelo Dusty Lachowicz, con quien ha sido vista en los últimos días en actitudes muy cariñosas. Sin embargo, la actriz también se ha visto envuelta en la polémica por las críticas que ha recibido en los últimos días por parte de algunos periodistas, quienes la señalan de no tener la mejor actitud con la prensa en general. Es por eso que, cansada de todo lo que se dice ella, ha tomado sus redes sociales para pronunciarse al respecto, mostrándose de lo más vulnerable al hablar de sus inseguridades.

Con la sinceridad con la que suele mostrarse ante sus fans en redes sociales, Eiza dio respuesta a quienes la han señalado y de una forma muy contundente aseguró que no volverá a quedarse callada ante las críticas. "Fui creciendo con la idea de que no debía caer en las provocaciones de los medios de comunicación y que debía callarme ante todo lo que se decía de mí. Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo, la gente tiene una percepción mía que no es cierta y se les hace muy fácil dejarme muchas cosas ofensivas. No es fácil ir por la vida ignorando eso, vivir con la presión que no debe afectarme y por ser figura pública, callarme", expresó la actriz al borde de las lágrimas.

La actriz aseguró que para ella ha sido muy difícil crecer frente al escrutinio público, creyendo que al no defenderse de las críticas y de los malos comentarios en torno a su persona, les restaría valor. Sin embargo, al final lo único que provocó es que se hiciera una imagen de ella que no es del todo fiel. “Estoy pagando los estragos de a los 14 o 15 años que te dicen que debes tener cierta imagen y si eres vulnerable no eres una ching*** y si caes en las críticas pues que pend*** porque si caes entonces te critican por caer, nunca puedes ser suficiente en el ojo público”, expresó conmovida. "Todos tenemos nuestros traumas y recuerdo lo complicado que era, tratando de entender quien eres y todos tienen que opinar o decir de ti. Puedes tener 10 mil mensajes positivos, pero uno negativo puede afectarte", agregó.

Reconoce que tiene problemas de autoestima

En cierto momento de su plática, la actriz reconoció que a pesar del éxito y de que está viviendo el sueño americano, hay ciertas cosas que aún no logra procesar y que aún le afectan, pues desafortunadamente creció creyendo que al ser una figura pública, no podría mostrarse vulnerable ante el ojo público. “Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”, reveló.

La actriz recordó que, durante su adolescencia, algunas personas la hicieron sentir mal por su aspecto físico, al no encajar en los estándares de belleza supuestamente establecidos, sin imaginar que tiempo después sería considerada como una de las mujeres más bellas del mundo. “Que me dijeran que no están acostumbrados con niñas no tan flacas o que no tengan ojos de color, a los 14 años puedes lastimar”, expresó. "He estado reflexionando mucho, en que estoy tomando terapia, que cuando era niña fue difícil crecer pensando que debía soportar todo lo que se decía de mí y ahora estoy sufriendo los estragos de eso", agregó González.

