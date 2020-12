¡Ya es niña grande! María Fernanda, la hija de 'El Canelo', cumplió tres años

El corazón de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez desborda felicidad, no solo por su reciente victoria sobre ring contra el inglés Callum Smith, sino también por la dicha de celebrar el cumpleaños número tres de su hija María Fernanda, quien incluso fue su mejor amuleto de la buena suerte durante el comentado encuentro, pues ella no paró de echarle porras. A unos días de ese suceso inolvidable, el boxeador y su novia, Fernanda Gómez, han consentido a la pequeñita con un festejo digno de una princesa, y para muestra los retratos que ha compartido la orgullosa mamá a través de sus redes sociales, pues como era de esperarse, la pareja no perdió la oportunidad de preparar grandes sorpresas para el especial día.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Enteramente emocionada, Fernanda dio a conocer un par de fotografías con motivo del cumpleaños número tres de Marifer, quien posó muy sonriente para la cámara en un set decorado con globos color lila, rosa y azul. Así mismo, se observa un pastel y un enorme número tres, como parte de los tiernos detalles que destacan en estas instantáneas. “Feliz cumpleaños a mi niña hermosa. Te amo”, escribió al pie de las postales, en las que la pequeñita además se deja ver tan risueña como siempre, luciendo un hermoso vestidito con una falda y cuello estampados. Por supuesto, la reacción de los fanáticos fue inmediata al sumarse a la cadena de felicitaciones, pero sin duda llamó la atención la del Canelo, quien respondió con un “me gusta” acompañado de un emoji de carita feliz con ojitos de corazón.

VER GALERÍA

Lo cierto es que estas fotos son parte del festejo que los novios prepararon para su hija, a quien sorprendieron con una divertida fiesta temática de rancho en días pasados. De hecho, fue a través de las redes sociales que los fanáticos del púgil pudieron disfrutar de algunos vistazos, en los que se percibe a Marifer cobijada por el cariño de sus papás con un look de vestido con flores rosas y botas, siempre acorde a la ocasión. Así, la pareja se prepara para cerrar un año lleno de gratificaciones, y en el que su amor logró hacerse más fuerte con el paso de los días, algo que sin duda pudo evidenciarse con el reciente cumpleaños de su adorada hija.

VER GALERÍA

Protagonistas de grandes momentos

Recordemos que, en más de una ocasión, ‘El Canelo’ y María Fernanda han sido los protagonistas de grandes instantes, mismos que han quedado para el recuerdo en las redes sociales. Precisamente, en septiembre pasado, padre e hija convivieron a lo grande durante unos días que el boxeador se tomó para descansar con su familia en Miami, historias que la misma Fernanda Gómez compartió a través de su cuenta de Instagram, en la que ha documentado no solo los cumpleaños de la pequeña, sino también parte de las espectaculares vacaciones que el púgil ha ama tener en compañía de los suyos.

Por otro lado también hemos podido ver lo mucho que ha crecido Marifer, que a su corta edad ya es la sensación en las redes sociales, no solo por su carisma, sino también por los llamativos diseños con los que posa en sus fotos. “Mi niña salió con las piernas largas de su madre”, escribió en julio pasado Fernanda en Instagram, al dar a conocer una postal de la pequeña con un atuendo casual. Eso sí, sin dejar de mencionar la carriola Fendi que fue elegida para ella, la cual llamó la atención de los usuarios que no pierden ningún detalle de los movimientos de la familia.

VER GALERÍA