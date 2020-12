Graciela Mauri comparte detalles de la salud de su hermano Toño tras su doble trasplante de pulmón

Han pasado seis meses desde que Toño Mauri diera a conocer su diagnóstico positivo a Covid-19, un periodo que no ha resultado sencillo para él, pues debido a las secuelas de la enfermedad, tuvo que ser sometido recientemente a un trasplante doble de pulmón. Sin embargo, el actor se encuentra muy bien en estos momentos, reaccionando a la cirugía y asumiendo la situación con la mejor actitud, así lo ha dado a conocer su hermana, Graciela Mauri, durante una reciente entrevista en la que además destacó lo mucho que su familia se ha refugiado en la fe, algo que ha sido esencial en estos instantes. Recordemos que en días pasados, sus hijos Antonio y Carla dieron detalles a ¡HOLA! de la intervención satisfactoria de su padre, quien esperan dentro de muy poco pueda regresar a casa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más sincera, Graciela compartió cómo se encuentra su hermano tras la realización del trasplante, el cual incluso ha cobrado relevancia médica en la institución hospitalaria que se encargó del procedimiento. “Bendito Dios muy bien, reaccionando a la cirugía. Su actitud es impresionante, con una fuerza interna y externa que nos tiene sorprendidos a todos…”, dijo durante una charla concedida a TVyNovelas. “El de mi hermano es el octavo trasplante que se hace por Covid en ese hospital. Es increíble lo que pueden hacer hoy en día, y también darnos cuenta y entender lo que hace la donación de órganos de otra persona…”, comentó la actriz a la publicación.

Así mismo, Graciela abrió su corazón sobre cómo fue para ella y su familia ese instante en que se realizó la intervención de Toño revelando cuánto tiempo duró la misma. “Seis horas en las que estuvimos en confianza y en la luz. Se nos hicieron rápidas y no tuvimos miedo de nada…”, contó, haciendo énfasis en lo importante que fue para ellos el hecho de nunca perder las esperanzas de que todo marcharía por buen camino. Por ahora, la también cantante se encuentra plenamente agradecida, y muy consciente de la fortaleza que ha tenido su hermano para enfrentar esta situación. “Han sido meses duros pero de mucho aprendizaje. Hay mucho que agradecer también y ver que Toñito se sacrificó para que todos nosotros tengamos la oportunidad de entender y apreciar muchas cosas, de valorar todo…”, agregó.

VER GALERÍA

Graciela dijo que ha podido mantenerse en comunicación con su hermano, a quien percibe de muy buenos ánimos, pues además la fe ha sido primordial a lo largo del proceso. “Sí, lo he visto por FaceTime. Está feliz y contento y agradecido con Dios. Nos hemos dado cuenta de que, de la mano de él, todo se puede, no hay imposibles para él…”, aseguró. Entre otras cosas, la intérprete dijo que tanto ella como los suyos no dejan de rezar el rosario no solo para pedir por la salud de Toño, sino también por el descanso del donador. “Le agradecemos esta oportunidad para mi hermano y también rezamos por los doctores…”, dijo.

Lo que han compartido los hijos de Toño

El pasado 18 de diciembre, los hijos de Toño revelaron a ¡HOLA! detalles de la salud de su papá, dando muestra de la unión que ha prevalecido entre ellos estos meses que han sido de mucho aprendizaje. “Los médicos están felices con su progreso y seguro que ya pronto nos lo regresan. Todo ha salido súper bien…”, dijo Antonio, ansioso de ver al productor de regreso en casa. Del mismo modo, Carla habló del gran apego entre los suyos. "La familia está muy unida como nos gusta siempre estar, y esta experiencia nos hace valorar mucho más cada momento que estamos juntos”, reflexionó.

VER GALERÍA