'Esta tarde vi llover...', famosos lamentan la partida de Armando Manzanero

El mundo del espectáculo se ha vestido de luto, luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento del cantautor yucateco Armando Manzanero a los 85 años. El artista pasó sus últimos días luchando en contra de las secuelas que le dejó el Covid-19 y finalmente perdió la batalla la madrugada de este 28 de diciembre. Como era de esperarse, han sido varios los colegas del reconocido cantautor que han lamentado su partida, enviando sus condolencias para la familia de Manzanero y reconociendo el gran legado que dejó para la música mexicana.

Uno de los primeros personajes en pronunciarse ante esta lamentable pérdida en la cultura mexicana fue Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México, quien a través de un tuit lamentó la muerte del artista. “Lamento el sensible fallecimiento de Armando Manzanero, mis condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz”, expresó. A él se unió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia que ofreció en Palacio Nacional esta mañana expresó su pesar por el sensible fallecimiento del autor de canciones como Esta Tarde Vi Llover. “Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero, es algo muy triste don armando Manzanero un gran compositor de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social”, expresó el mandatario conmovido, enviando sus condolencias a la familia e incluso finalizando su conferencia con un emotivo video del cantautor.

La periodista Pati Chapoy se ha sumado al reconocimiento público del legado de Armando Manzanero y a través de Instagram expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido. Que en paz descanse”. Por su lado, Ricardo Montaner expresó su pesar por la partida de su amigo, compartiendo en sus redes sociales el tema Te Extraño, el cual grabó a dueto con él. "¡Amado #ArmandoManzanero, con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón, te despido... Siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas... PAZ”, escribió en Twitter el venezolano. Por su lado, el cantante Raphael compartió una emotiva fotografía en la que se les puede ver juntos y muy sonrientes, la cual ha acompañado de un emotivo mensaje. “Adoro la noche en la que nos conocimos…”, expresó Raphael en referencia al tema de la autoría del Yucateco. “Maestro Armando Manzanero. Te llevas mi admiración y respeto”, expresó. Por su lado, Alejandro Sanz lamentó la partida del artista, compartiendo una linda fotografía en la que aparece junto a Manzanero y el cantante Tony Bennett. "Anoche nos dejó #ArmandoManzanero, nos enseñaste adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos", señaló el español.

La actriz Verónica Castro se mostró conmovida ante la triste noticia y a través de su perfil de Instagram compartió un video en el que se le puede ver cantando al lado del maestro. "Me iniciaste cantando. Será muy difícil olvidarte. Que en paz descanse", lamentó. Carlos Rivera fue otro de los famosos que se pronunció ante esta lamentable noticia. "¡No lo puedo creer Maestro! Mi corazón le llora. Teníamos tantos planes por hacer juntos. Nuestra leyenda, nuestro maestro, nuestro adorado amigo. Dios lo reciba en el cielo. Gracias por su música y por tanto amor. Don Armando Manzanero. D.E.P.", expresó consterando. Por su parte, Maluma expresó en Instagram: "Me quedo con este recuerdo para siempre. Que en paz descanse maestro. Hoy murió una de mis mayores inspiraciones. Saludos a sus familiares y los acompaño desde la distancia", escribió el colombiano junto a un video en el que se puede ver su primer encuentro con el fallcido cantautor. Ricky Martin por su parte compartió un retrato del cantautor en su perfil de Instagram, junto al que adjunto un emotivo mensaje. "Muy triste con su partida. Se nos fue un rey de la música. Descanse en paz maestro", lamentó el boricua.

El cantante Carlos Cuevas resaltó el legado de Armando Manzanero con unas emotivas palabras con las que también celebró la vida del cantautor. “Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad. Descansa en paz queridísimo #ArmandoManzanero ‘El último baluarte del romanticismo de México para el mundo’”, expresó. Por su lado, el cantante español Pablo Alborán también envió sus condolencias para la familia del artista, reconociendo su trayectoria. “Consternado por la muerte de Armando Manzanero. No puedo creerlo. Querido maestro... jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos”, lamentó el español.

El reconocimiento del Latin Grammy

La Academia de la Grabación Latina, encargada de organizar y entregar el Latin Grammy, reconoció la gran trayectoria de Armando Manzanero, quien en más de una ocasión se hizo acreedor a este galardón por sus contribuciones a la música latina y al mundo, pues sus canciones fueron cantadas no solo por artistas de lengua española, también por cantantes de la talla de Elvis Presley y Tony Benett. “Armando Manzanero, receptor del Premio a la Excelencia Musical y ganador del Latin GRAMMY, además de gran amigo de la Academia se nos ha ido. Celebramos su vida y obra. Irreparable pérdida para el mundo de la música latina. Acompañamos a la familia Manzanero en su profundo dolor”, compartió la Academia a través de su perfil de Twitter.