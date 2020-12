¡Sueño cumplido! Daniella Álvarez visita el mar con ayuda de su prótesis

Los motivos para sonreír sobran en la vida de Daniella Álvarez, quien después del duro golpe que significó el haber perdido su pierna izquierda y ante un diagnóstico poco alentador sobre la derecha, ha encontrado una nueva esperanza al recibir su nueva prótesis, la cual le ha permitido ponerse de pie por primera vez sin ayuda de alguien más y hasta cumplir uno de sus más grandes sueños tras haber enfrentado este complicado proceso que comenzó hace medio años: visitar la playa y caminar por la arena con ayuda de su prótesis.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo dio a conocer la presentadora a través de su perfil de Instagram en donde se ha dejado ver de lo más guapa, posando en un revelador bikini verde, con el que presumió su atlética figura, haciendo gala de su título de reina de belleza que ganó en 2010 y que la llevó a representar a su natal Colombia en Miss Universo. Junto a las imágenes, en las que se dejó ver con la misma sonrisa con la que le ha hecho frente a todo su proceso, Álvarez escribió: “¡Aquí estoy! Lo soñaba desde que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Solo quería que llegara este día en el que estaría disfrutando de la brisa, el mar, donde me olvidaría de todas las dificultades. Este es el lugar donde nunca me falta nada y adivinen... ¡llegó!”, expresó de lo más ilusionada.

Ante las emotivas fotografías, en las que incluso se le puede ver de pie y orgullosa posando con su prótesis frente al mar, los fans de Daniella llenaron de lindos mensajes para la presentadora, destacando la fortaleza y entereza con la que ha enfrentado la adversidad, y que hoy la han convertido en todo un ejemplo de superación personal y amor propio. Entre los mensajes de sus seguidores, destacó el de la actriz y cantante Maite Perroni, quien a través de un lindo mensaje expresó su admiración por la exreina de belleza. “Más bella que nunca. Eres un gran ejemplo, te admiro muchísimo. Bendiciones siempre para ti y tu familia. Eres pura luz ¡sigue brillando siempre!”, expresó la RBD.

Un nuevo reto que vencer

Seis meses después de haber enfrentado la pérdida de su pierna, Daniella ha recibido una noticia que si bien, no ha sido del todo buena, no ha mermado en su ánimo, pues si por algo se ha convertido en todo un ejemplo, es por la buena actitud que ha tomado frente a la vida a pesar de las adversidades. Es así que la guapa presentadora ha recibido un nuevo diagnóstico acerca de su pierna derecha, la cual resultó afectada por el mismo padecimiento que la llevó a perder la izquierda, solo que en menor grado. “El doctor Guevara me dijo luego de entregarle los exámenes: ‘bueno Daniella, yo quería que llegara este momento para decirte qué expectativas podíamos seguir teniendo de tu pie, y quiero contarte que como yo me lo esperaba, tus nervios de la tibia y peroné se dañaron completamente. La isquemia los afectó en su máxima expresión y muy difícilmente podrás volver a mover tu pie’”, reveló la también presentadora.

A pesar de que las cosas no han salido como ella esperaba, Daniella no pierde la esperanza y se ha mantenido fuerte y positiva ante su diagnóstico, pues entiende que no todo está perdido y que de una u otra forma podrá hacer su vida con normalidad. “Yo también creía y tenía esperanzas de que mi pie pudiera recuperar mucho. De hecho, esperaba un 80 por ciento de mi recuperación, pero estoy absolutamente segura y acepto la voluntad de Dios y tal vez, me la pone un poquito más difícil para demostrarle al mundo que sí se puede caminar, que igual sí se puede seguir bailando, sí voy a poder seguir haciendo ejercicio, estoy segura de lo que puedo lograr, sé que voy a volver a trotar, sé que voy a volver a bailar”, expresó convencida.